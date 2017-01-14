Нижегородская область: Жилой дом уходит под землю

Жильцов пятиэтажного дома в Дзержинске Нижегородской области эвакуировали из-за просадки фундамента. На место происшествия выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и регионального главка.

По данным пресс-службы главка МЧС по региону, сообщение о просадке фундамента поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС утром 14 января.

"На месте установлено: дом жилой, кирпичный, пятиэтажный, двухподъездный, 1976 года постройки, размером в плане 50×12 метров; с первого по третий этаж произошла деформация перекрытий дома. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуировано 80 человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет. Всего в доме прописаны 159 человек", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Жители временно размещены в школе, находящейся недалеко от их дома. В настоящее время совместно с представителями администрации проводится обследование дома на предмет определения его состояния.

Напомним, летом 2016 года в Екатеринбурге обрушилась стена жилого 16 квартирного дома. 23 человека, из них 4 детей, были эвакуированы. Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, дом относится к барачному типу, а обрушенная стена не является несущей.

Аналогичное происшествие случилось в мае этого года в Междуреченске вечером во вторник произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого пятиэтажного дома — с первого по пятый этаж. Один человек погиб, еще трое пострадали.

Что сделать, чтобы ветхий или аварийный дом признали таковым и внесли в соответствующую программу? Из чьих бюджетов финансируются снос и новое строительство? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказала председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Даже по официальной статистике, огромное количество жилья — 11 миллионов квадратных метров — требует масштабного, капитального ремонта либо сноса. 777 тысяч человек проживают на этой площади. Эксперты же говорят, что на самом деле такого жилья намного больше. Вообще, ветхое и аварийное жилье — законодательно эти термины существуют?

"Очень правильный вопрос, потому что, действительно, понятие аварийный жилищный фонд есть в Жилищном кодексе, а вот понятие ветхий жилищный фонд отсутствует. Это бытовой термин. Понятно, что речь идет о домах, которые уже в плохом состоянии и, безусловно, нуждаются в ремонте. Но официально такого термина в законодательстве нет. Можно дом признать аварийным, а жилое помещение не пригодным для постоянного проживания", — сказала Галина Хованская.

Такое признание дает право гражданину, который пользуется жилым помещением в этом доме, на внеочередное отселение. И вот здесь самая большая загадка. Эти официальные цифры стали сейчас расти и расти. Потому что до этого на эти цели не было выделено федеральных средств, и, конечно, любой глава муниципального образования скрывал и не признавал дом аварийным, даже если он реально был таковым.

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