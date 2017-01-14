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Источник Правда.Ру

В США похищенная 18 лет назад девушка не захотела возвращаться к родной матери

Происшествия

Полиция штата Южная Каролина раскрыла одно из самых резонансных дел последних 20 лет, в городе Джэксонвилл живой была найдена Камия Мобли, похищенная еще младенцем из роддома 18 лет назад.

В США похищенная 18 лет назад девушка не захотела возвращаться
Фото: REX

Как передает Daily Mail, все эти годы девушка жила вместе со своей похитительницей и считала ее своей матерью. 51-летняя преступница, Глория Уильямс, раздобыла для ребенка поддельные документы. Правда, дата рождения в фальшивых бумагах осталась прежней. Это и натолкнуло следствие на предположение, что перед ними от самый украденный младенец.

ДНК-тест подтвердил догадки правоохранителей, после чего Уильямс было предъявлено обвинение в похищении. Однако, сама Камия пока не изъявила желания вернуться в родную семью. Согласно законодательству США "воссоединение" девушки с родными может состояться лишь по обоюдному согласию сторон.

Напомним, два года назад общество было потрясено таинственным исчезновением из роддома в подмосковном Дедовске новорожденного мальчика Матвея. На этой неделе стало известно, что 40-летняя жительница Красногорска летом 2014 года, едва пережив потерю собственного ребенка, решилась забрать из этого же роддома мальчика-отказника. Но сделала это незаконным путем, попросту, похитила. Муж женщины даже и не подозревал, что из роддома она вернулась с чужим малышом.

Два с половиной года украденный мальчик жил в семье, за ним ухаживали и заботились о нем. Соседи сообщают, что у похитительницы благополучная семья. Родители оба работают, бабушка помогала с детьми. Сейчас мальчика забрали в детдом, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее Pravda.Ru писала, что осенью в Калуге полиция задержала 32-летнюю Екатерину С. за попытку украсть чужого ребёнка. Как сообщает Лайф, преступный замысел возник после того, как женщина родила мертвого ребенка. Екатерина побоялась рассказать супругу о своём горе и решилась на похищение.

"Женщина рассказала мужу, что младенец жив, просто немного нездоров. А сама тем временем отправилась гулять со своей знакомой Ольгой Х. и её трёхмесячной дочкой в один из торговых центров. В какой-то момент огорчённая потерей ребёнка женщина попросила у подруги подержать ребёнка. Но, когда мама девочки отвлекалась, подозреваемая скрылась вместе с младенцем", — сообщили в правоохранительных органах.

Мать похищенной девочки незамедлительно обратилась в полицию. Вскоре Екатерину задержали, а ребёнка вернули законным родителям.

Следственным отделом по городу Калуга СУ СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Женщине грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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Темы США похищение
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