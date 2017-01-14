В Свердловской области напали на химзавод, где изготавливали взрывчатку

В Свердловской области неизвестные ранили трех охранников недействующего Красноуральского химического завода, на котором ранее производилась взрывчатка.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Невооруженные сотрудники ЧОП попытались задержать проникнувших на предприятие незваных гостей. В результате трое из них, жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, были госпитализированы", — рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых РИА Новости. По его словам, охранники получили в том числе и огнестрельные ранения.

"Предприятие давно уже находится в состоянии банкротства. Оно закрыто. Туда не подают ни тепло, ни электричество. Информация ряда СМИ о том, что там оставалась крупная партия тротила, не соответствует действительности", — сказал Горелых.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция устанавливает, в чем заключалась цель злоумышленников — возможно, они хотели похитить что-то из имущества завода.

Инцидент произошел в ночь на 13 января. По данным некоторых СМИ, на заводе находилась крупная партия тротила, однако в полиции эту информацию также опровергли.

Напомним, несколько лет назад, было совершено дерзкое разбойное нападение на один из цехов Иркутского радиозавода. Были похищены электронные платы, содержащие драгоценные металлы. Тогда трое неизвестных в масках проникли на территорию завода. Нападавшие связали часовых, охранявших южную проходную предприятия. Один из преступников остался с охранниками. Двое других вскрыли один из цехов. Здесь преступники взломали уже готовые приборы, извлекая из них детали, которые содержат драгоценные металлы. Преступники упаковали свою добычу и покинули территорию завода. Лишь через некоторое время связанные часовые смогли поднять тревогу.

Ранее из этого же цеха также была совершена кража. Похищены подобные платы. Сейчас выясняется связь между этими преступлениями. Радиозавод относится к предприятиям оборонной промышленности. Поэтому кроме милиции к расследованию подключились ФСБ и военная прокуратура.

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