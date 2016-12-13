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Источник Правда.Ру

Живодера убившего кота во время онлайн-трансляции, ищут пользователи сети

Происшествия

Личность анонимного пользователя, который в прямом эфире транслировал убийство своего кота, пытаются раскрыть пользователи Сети.

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Кроме того, на сайт МВД России по факту жестокого обращения с животными было подано несколько заявлений.

Сайт, где пользователь разместил фото замученного животного, позволяет выкладывать любые материалы анонимно, без какой-либо регистрации, поэтому живодёр может остаться безнаказанным. Однако, свидетели расправы не оставляют надежды на то, что  живодер будет найден.

Истории о живодерах все чаще стали попадать в СМИ и социальные сети. Как вчера рассказывала Правда.Ру,  в Ижевске зоозащитники обнаружили   дворнягу, покрашенную краской в розовый цвет.

По данному факту проводится проверка. Следствие устанавливает злоумышленников, чтобы привлечь их к административной ответственности. Если выяснится, что псу был причинён вред здоровью, то возбудят уже уголовное дело по статье "Жестокой обращение с животными".

Напомним, ранее две девушки из Хабаровска опубликовали на своих страницах в соцсети фотографии издевательств над животными. В Сети появилась петиция с просьбой наказать девушек. Живодерки могут получить наказание не только за издевательства над животными, их могут также наказать за экстремизм. Как сообщает "КП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в полицию поступило уже более 20 заявлений от жителей всей России.

"Речь идёт о распространении насилия, к тому же девушки "отличились" и тем, что устроили пляски на пороге храма на Комсомольской площади. Люди присылают фото, скрины страниц из интернета и требуют привлечь обвиняемых в живодёрстве по ещё одной уголовной статье - за экстремизм", - сказал источник.

По его словам, наличие состава преступления в действиях студенток по этой статье налицо. Так что теперь девушки вполне могут получить наказание уже не до двух лет лишения свободы, а до шести.

Чтобы выяснить, были ли за "живодёрками" другие преступления и не стоят ли за расправой над животными другие лица, следователи изъяли технику подозреваемых. Правоохранители и общественники все больше убеждаются в том, что девушки были далеко не единственными в этом деле. Уже сейчас в кровавой расправе могут фигурировать до восьми человек, некоторые из которых - взрослые люди.

"Любое насильственное лишение жизни живого существа, причем с удовольствием, говорит о расстройстве психики. Конечно, в данном конкретном случае это могут быть следствия подростковых гормональных изменений. Человек может со временем вырасти, сформироваться и быть нормальным. А может пойти по этому психопатическому пути и развиться в какого-нибудь нового Бандеру, например. В любом случае, я считаю, что девочек надо лечить. Отдавать в руки даже не психологов, а психиатров, и смотреть, откуда это пошло, и почему приняло такие зверские формы", - рассказала ранее Pravda.Ru председатель Общественной палаты Московской области, писателя, блогера Марины Юденич.

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