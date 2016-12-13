Пассажиры метро помогли машинисту поймать "зацепера". ВИДЕО

Машинист московского метро поймал хулигана, катавшегося между вагонов. Противостояние "зацепера" и работника метрополитена попало на видео.

После того, как пассажиры сообщили о молодом человеке, нарушающем правила пользования метро, машинист состава принял решение задержать поезд на станции "Проспект Мира" и стал проверять состав, сообщает РИА Новости.

Тем временем подросток протиснулся под поездом, поднялся на платформу и попытался сбежать, но не успел: нарушителя схватил машинист. Чтобы задержать его, сотруднику подземки пришлось подставить ему подножку. В результате между подростком, машинистом и пассажирами произошла потасовка. Однако очевидцы помогли машинисту задержать хулигана до прихода сотрудников полиции

Экстремальные выходки так называемых "зацеперов" нередко заканчиваются трагически. На Сокольнической ветке метро упал на рельсы 21-летний экстремал-зацепер, который незаконно катался на сцепке вагонов. Москвич встал на сцепку вагона, после чего поезд тронулся в сторону станции "Комсомольская". Однако парень во время движения состава не удержался на ногах и упал в тоннель подземки. Молодой человек получил множество переломов и был доставлен в реанимацию.

На станции "Киевская" московского метрополитена погиб молодой человек, который попытался проехать на сцепке между вагонами. Согласно расследованию, "зацепер" 1993 года рождения не удержался на сцепке и упал под колеса на перегоне между станциями. Его тело нашли позже.

А пару лет назад на Павелецкий вокзал прибыла электричка с мертвым мальчиком на крыше — подросток хотел прокатиться, но погиб от разряда тока.

Кстати, как ранее сообщала Правда.Ру, в начале этого года Хамовнический суд Москвы постановил запретить информацию о "зацеперах", размещенную на более чем 100 страницах социальной сети "ВКонтакте". Как сообщает РАПСИ, таким образом суд удовлетворил иск Московской​ межрегиональной транспортной прокуратуры.

В таких группах пропагандировали проезд на железнодорожном транспорте запрещенным способом. По мнению ведомства, распространение подобных описаний подвергает опасности жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних.

Несколько лет назад в стране хотели ужесточить ответственность для "зацеперов" — увеличить штраф за подобные нарушения до 50 раз или в качестве альтернативного вида наказания установить арест на срок до 15 суток.

Также ранее сообщалось, что в столичном метрополитене создают новые группы быстрого реагирования, по аналогии с МЧС. Сотрудников этой службы обучали в Академии комплексной безопасности Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ). Они должны в течение 15 минут суметь среагировать на любое происшествие — от "зацеперов" до ЧП.

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