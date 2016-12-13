Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики

Кино о "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены в Алеппо снимали специальные телегруппы боевиков, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на "сообщения активистов", а также "кино" о якобы "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков. Почему их с удовольствием и без проверки брали некоторые СМИ — вопрос к ним. И совет — не верить пропаганде террористов", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, Конашенков заявил, что никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала, что госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи "Группы друзей Сирии" в Париже заявил, что правительства Сирии и России должны "проявить милость" и дать оппозиционерам в Алеппо прочные гарантии того, что их жизнь будет в безопасности после выхода из города.

Как сообщает ТАСС, в то же время глава МИД Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что сирийская оппозиция готова возобновить переговоры о мирном урегулировании конфликта в "без предварительных условий". По его словам, данное заявление сделал ранее на консультациях в Париже глава сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Риад Хиджаб.

Также в Минобороны опровергли данные о заблокированных в Алеппо 250 тысячах мирных жителей.

"Все театрализованные крики якобы в защиту "оставшихся в блокаде 250 тысяч" мирных жителей Алеппо, которыми особо отличились отдельные представители британского руководства, и его коллега из Франции — не более чем русофобское пустозвоние", — говорится в пресс-релизе.

По словам Конашенкова, в восточном Алеппо террористы удерживали более 100 тысяч человек.

"Все они, при первой же возможности, покинули этот анклав и вышли в подконтрольные сирийскому правительству районы за безопасностью, реальной помощью и едой", — подчеркнул военный.

При этом все обращения России к Западу и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вышедшим из сирийского Алеппо мирным жителям остались без ответа, сообщил Конашенков. По его словам, вместо помощи сирийцам было получено "молчание или отговорки об угрозах безопасности".

Напомним, сегодня стало известно, что сирийские военные выбили боевиков из их последнего оплота в квартале Фирдоус в восточной части Алеппо и, таким, образом, установили полный контроль над этой частью города.