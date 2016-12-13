Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики

Происшествия

Кино о "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены в Алеппо снимали специальные телегруппы боевиков, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

356688.jpeg
Фото: AP

"Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на "сообщения активистов", а также "кино" о якобы "российских бомбардировках", "расстрелах" и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков. Почему их с удовольствием и без проверки брали некоторые СМИ — вопрос к ним. И совет — не верить пропаганде террористов", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, Конашенков заявил, что никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала, что госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи "Группы друзей Сирии" в Париже заявил, что правительства Сирии и России должны "проявить милость" и дать оппозиционерам в Алеппо прочные гарантии того, что их жизнь будет в безопасности после выхода из города.

Как сообщает ТАСС, в то же время глава МИД Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что сирийская оппозиция готова возобновить переговоры о мирном урегулировании конфликта в "без предварительных условий". По его словам, данное заявление сделал ранее на консультациях в Париже глава сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Риад Хиджаб.

Также в Минобороны опровергли данные о заблокированных в Алеппо 250 тысячах мирных жителей.

"Все театрализованные крики якобы в защиту "оставшихся в блокаде 250 тысяч" мирных жителей Алеппо, которыми особо отличились отдельные представители британского руководства, и его коллега из Франции — не более чем русофобское пустозвоние", — говорится в пресс-релизе.

По словам Конашенкова, в восточном Алеппо террористы удерживали более 100 тысяч человек.

"Все они, при первой же возможности, покинули этот анклав и вышли в подконтрольные сирийскому правительству районы за безопасностью, реальной помощью и едой", — подчеркнул военный.

При этом все обращения России к Западу и международным организациям направить обещанную ими гуманитарную помощь вышедшим из сирийского Алеппо мирным жителям остались без ответа, сообщил Конашенков. По его словам, вместо помощи сирийцам было получено "молчание или отговорки об угрозах безопасности".

Напомним, сегодня стало известно, что сирийские военные выбили боевиков из их последнего оплота в квартале Фирдоус в восточной части Алеппо и, таким, образом, установили полный контроль над этой частью города.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

Темы Сирия Алеппо
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
"А Мариэтта Чудакова досидела до конца!"
Партии
Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
США и Канада
Почему ЦРУ поссорилось с ФБР
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Спорт
Макларен оправдывается: В России нет государственной допинг-системы
Любовь Степушова (Люлько) Почему ЦРУ поссорилось с ФБР Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В России разрабатывают ядерный луноход
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Вениамин Перепелицин(Facebook) Вадим Горшенин: Неплохо бы в порядке эксперимента судьям посидеть в СИЗО
Алексей Беговой(Facebook) Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Павел Еремеев(Facebook) Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Павел Еремеев(Facebook) Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
владимир буканов В США сумевшего выжить после 18 казней приговорили к 19-й
facebook_100008953007890 Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?