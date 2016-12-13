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В США сумевшего выжить после 18 казней приговорили к 19-й

Происшествия

 

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Фото: AP

Верховный суд США отклонил апелляцию осуждённого на казнь, которому удалось выжить после попытки применения смертельной инъекции.

Ромелл Брума был осужден за изнасилование и убийство 14-летней девочки и приговорен к смертной казни. Как напоминает ABC News, приговор должны были привести в исполнение в 2009 году в Огайо, но сделать ему смертельную инъекцию не удалось, и осужденный выжил.

Два часа специалисты пытались найти подходящую вену для инъекции, но не могли. Был вызван тюремный врач, который не имел опыта участия в казнях, его помощь также не помогла. Сам осужденный потом заявлял, что в его тело втыкали иглу по меньшей мере 18 раз, пока он плакал от боли.

В итоге привести приговор в исполнение так и не смогли. Брум остался под стражей до вынесения решения суда, сообщает Интерфакс.

Адвокаты осуждённого за убийство несовершеннолетней призвали суд отказаться от повторной казни, так как, по их мнению, это может классифицироваться как "вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление". По их мнению, это усилит наказание, что противоречит конституции США.

"Заставить человека готовиться к казни ни один, а два раза — при этом второй раз с полным осознанием того, что в первый раз произошла ошибка, — это усиление наказания, противоречащее нашей конституции", — считают адвокаты осужденного.

Однако суд постановил привести приговор в действие повторно, так как осужденный фактически не понес наказания — смертоносное вещество так не попало в вену и не начало действовать.

Ромелл Брум стал вторым приговоренным к высшей мере в США, который выжил во время казни. В 1947 году в Луизиане 18-летний Уилли Фрэнсис должен был быть казнен, но выжил из-за неправильно работающего электрического стула.

В России разговоры о возвращении смертной казни ведутся давно. Особенно когда речь идет об убийстве детей. Как сообщают СМИ, недавно в суд направили дело в отношении бывшего полицейского из города Горячий Ключ (Краснодарский край), обвиняемого в серии преступлений против половой неприкосновенности трех девочек и жестоком убийстве одной из них. Совершено преступление было группой лиц по предварительному сговору. Скорее всего, экс-полицейского ждет пожизненное тюремное заключение.

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