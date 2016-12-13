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Источник Правда.Ру

В Нижнем Новгороде подростка подозревают в убийстве родителей

Происшествия

Вечером 12 декабря в Канавинском района Нижнего Новгорода в собственном доме были обнаружены тела 40-летней женщины и ее 41-летнего мужа с множественными ножевыми ранениями.

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Фото: AP

По версии следствия, к трагедии  может быть причастен их 16-летний сын. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Тревогу подняли работодатели супруга, когда тот не вышел на работу. Следователи установили, что сын погибших с 8 декабря не посещал школу.

Подростка полиция успела снять с поезда "Нижний Новгород - Екатеринбург" в городе Кунгуре Пермского края.

СК РФ возбудило уголовное дело об убийстве двух лиц. Следствие рассматривает все обстоятельства и мотивы преступления. Для установления времени и причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Убийства близких родственников - не самое редкое преступление. И мотивы у преступников бывают разные. К примеру, как сообщала Правда.Ру, в Алтайском крае мужчину приговорили к тюремному заключению за убийство своей матери, которая бросила его 29 лет назад в роддоме.

Незадолго до трагедии молодой человек отыскал ее, и они начали общаться. "Совершение преступления мужчина объяснил наличием у него обиды на биологическую мать, которая не участвовала в его воспитании", - отметили в региональном управлении СК РФ.

В марте 2016 года в Самаре подросток совершил зверское нападениена свою собственную семью. 

Убийство произошло  в квартире дома в Кировском районе Самары. На месте происшествия обнаружили труп 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями. 37-летняя супруга убитого и их 13-летняя дочь госпитализированы с ножевыми ранениями в область живота.

Сын погибшего, 15-летний школьник, сознался в убийстве отца и в нападении на мать и сестру.

В конце прошлого года 15-летняя жительница Подмосковья со своим молодым человеком намеревалась убить всю свою семью. После конфликта с отцом, они нанесли ему 30 ран, и ножевой удар в спину матери, после чего скрылись.

16 декабря 2015 года вечером между потерпевшим и его 15-летней дочерью произошел конфликт, после которого девушка заперлась в ванной комнате и сообщила о случившемся своему 18-летнему парню.

Получив не менее 30 ножевых ранений, отец скончался на месте. Ее мать полицейские обнаружили в бессознательном состоянии с ножевым ранением спины, медикам удалось ее спасти. Напасть на старшую сестру подозреваемые не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам".

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Темы убийство Нижний Новгород Следственный комитет
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