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Источник Правда.Ру

Студенты Бауманки подорвались при запуске собственной ракеты

Происшествия

Группа молодых учёных — студентов и выпускников МГТУ им. Баумана — в бытовке на юго-востоке столицы сконструировала ракетный двигатель. Во время тестовых испытаний, буквально сразу после запуска двигателя, прогремел мощный взрыв. В результате один из обломков отлетел в соседнее здание и отрубил кисть спавшему там рабочему.

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Инцидент произошел на Южнопортовой улице в воскресенье, 11 декабря.

— Двигатель протаранил стену соседнего помещения. Осколок вылетел из склада и попал в строительную бытовку, в которой находился рабочий, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

В результате взрыва обрушилась стена склада. Один из обломков отсек руку рабочему. Как подчеркнул задержанный главный конструктор, причиной взрыва стали неправильные расчеты во время конструирования двигателя.

Испытатели — выпускники факультета "Ракетное конструирование" в МГТУ им. Баумана. Они окончили вуз в 2006 году, после чего создали свою компанию, которая занимается изготовлением ракет для вывода спутника на орбиту. В команду взяли талантливых студентов факультета. В складском помещении все они готовили проект ракеты для своей фирмы.

Мужчин и молодых людей на месте запуска двигателя задержала полиция. Их допросили. Однако потом отпустили.

— После допроса сотрудники полиции отпустили молодых учёных под подписку о невыезде. Сейчас полицейские проводят доследственную проверку и принимают решение о возбуждении уголовного дела, — сообщил источник Лайфа.

Кстати, помещение испытатели арендовали под другие цели — под прием цветных металлов. Арендодатель даже не знал, чем они занимаются.

Выпускники Бауманки славятся своими изобретениями. Не все они имеют печальный финал. Как ранее сообщали СМИ, один из выпускников изобрел трехмерный чудо-конструктор.

Изобретатель уже запустил свой конструктор, сделанный по образцу кристаллической решетки, в продажу. Изобретением заинтересовались как в России, так и за рубежом.

Главное отличие новинки от популярных конструкторов всемирно известной датской марки — возможность соединять элементы со всех сторон тремя способами: крест в квадрат, скобка в квадрат, скобка в скобку. В итоге детали могут держать друг друга, давая хорошую устойчивость даже большим пластиковым скульптурам.

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