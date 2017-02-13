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Источник Правда.Ру

В Белгородской области полиция освободила заложницу и задержала злоумышленника

Происшествия

По факту захвата заложницы в городе Губкине Белгородской области органами полиции возбуждено уголовное дело. 

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Фото: мвд.рф

"По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Губкину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк с беседе с ТАСС.

Как сообщалось,  утром 13 февраля в дежурную часть ОМВД России по Губкину поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов 26-летний мужчина, угрожая ножом, удерживает в заложниках свою мать. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

В ходе проведенной спецоперации, которую сотрудники полиции провели при поддержке бойцов Нацгвардии, женщина была освобождена, а злоумышленник задержан.

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