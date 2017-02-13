Бывший учитель школы №57 заочно арестован судом по делу о растлении

Решением Хамовнического суда города Москвы заочно арестован бывший учитель 57-й школы Борис Меерсон и его супруга Мария Немзер, которых обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних по предварительному сговору или организованной группой. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В отношении супругов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Таким образом, на закрытом заседании суда в понедельник апелляционные жалобы защиты были оставлены без удовлетворения, а постановление об аресте - без изменения. В ближайшее время правоохранительные органы могут обратиться в штаб-квартиру Интерпола в Лионе для организации розыска обвиняемых по линии международной полиции.

Как сообщала "Правда.Ру", дело против 50-летнего Бориса Меерсона и его 25-летней жены Марии Немзер завели в конце сентября 2016 года. По версии следствия, Меерсон и Немзер совершали действия сексуального характера в отношении 16-летнего мальчика в квартире на западе Москвы с апреля по декабрь 2010 года.

Следственный комитет РФ начал проверку после того, как в конце августа 2016 года несколько выпускников школы рассказали в соцсетях о случаях сексуальных отношений между учителями и учениками школы. Имя учителя истории упоминалось в нескольких сообщениях. После этого в школе сменилось руководство: на место ушедшего директора Сергея Менделевича пришел руководитель лицея номер 1581 Александр Тверской.

К тому моменту, как вокруг элитной школы №57 разыгрался скандал, Меерсон с супругой уже успели скрыться в Израиле. 23 января им было заочно предъявлено обвинение, а на следующий день пару объявили в международный розыск.

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