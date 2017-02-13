"Взбесившуюся" плотину в Калифорнии бомбили камнями с вертолетов

Ситуация в районе плотины Оровильского водохранилища продолжает оставаться опасной. Власти Калифорнии продолжают эвакуацию местных жителей.

Фото: AP

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Перелив воды через край плотины может привести к вымыванию почвы и образованию дыры, через которую вода польется уже абсолютно бесконтрольно. В случае такого прорыва волны водохранилища затопят русло реки Фезер и всю долину Сакраменто, расположенную восточнее.

Глава чрезвычайного штаба Кевин Лоусон говорит, что если сейчас не удастся решить проблему, то обрушится настоящая стена воды. "Это не будет ручей из озера, это будет 9-метровая стена воды", - отмечает спасатель. Специалисты пытаются залатать промоину, сбрасывая камни с вертолетов, сообщает сайт НТВ.Ru.

К повреждению как основного, так и аварийного водосброса Оровильского водохранилища, второго по величине в Калифорнии, привели обильные осадки последних дней. Объем водохранилища составляет примерно 4,3 миллиарда кубометров воды. Оровильская плотина высотой в 235 метров является самой высокой в США, превышая знаменитую плотину Гувера на 12 метров.

Несколько дней назад в основном водосбросе плотины была выявлена промоина, которая продолжает увеличиваться. Для осуществления ремонта объем сброса воды через основной водосброс был ограничен.

Это вместе с дождями привело к росту уровня воды в озере и необходимости задействования впервые с момента строительства водохранилища в 1968 году дополнительного водосброса, который не выдержал нагрузок и также стал разрушаться. Помимо этого, вода начала переливаться через край плотины, сообщает Los Angeles Times.

Власти предпринимают попытки снизить уровень воды в водохранилище, а на поврежденные участки водобросов с вертолетов сбрасываются мешки с камнями. По словам специалистов, сама плотина вне опасности.

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