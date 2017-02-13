К пожилой жительнице Саратова вместо скорой приехал катафалк

К 92-летней жительнице Саратова после вызова скорой помощи раньше врачей приехал катафалк. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал разобраться в этом инциденте.

Фото: AP

В конце января в Саратове в службу 112 обратился молодой человек, он хотел вызвать неотложку своей бабушке, которая почувствовала себя плохо. Сообщим дежурному подробности о состоянии пожилой родственницы, парень стал ждать приезда скорой помощи. Однако раньше реанимобиля к к дому старушки подъехал катафалк местного похоронного бюро. Также на телефон мужчины поступили звонки от неизвестных людей, которые осведомлялись о состоянии его бабушки.

"Глава региона дал поручение заместителю председателя правительства области Ивану Кузьмину провести детальный анализ данного инцидента и в случае необходимости передать соответствующие материалы в правоохранительные органы", - уточняет пресс-служба главы региона.

Разобраться во всех обстоятельствах этого странного дела уже начала прокуратура. В надзорном ведомстве очень хотят узнать, каким же образом личные данные граждан и конфиденциальная информация о состоянии их здоровья попала в руки сотрудников похоронной компании.

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