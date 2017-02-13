"Вертолет замотало и он рухнул": подробности авиакатастрофы на Алтае

Поступили дополнительные подробности авиакатастрофы в Турочанском районе республики Алтай, где недалеко от мыса Кокши упал вертолет Robinson с пятью пассажирами на борту. По данным СМИ, полет не был санкционирован авиаслужбами из-за запрета пролета над заповедником в темное время суток.

"Проверяются некоммерческое партнерство аэроклуб "Алтайиа", которому, по предварительным данным, принадлежит вертолет и авиакомпания ООО "АлтайАвиа", на площадке которой базировался Robinson R-66. Выясняется кому принадлежит борт, кто и каким образом проводил техобслуживание и на каком основании было дано разрешение на вылет", - сообщили в прокуратуре края.

"На борту воздушного судна находились сотрудник заповедника, заболевший пневмонией, его супруга, а также руководители клуба "Хелипорт-Москва",- сообщили "Вести", добавив, что причиной трагедии могли стать плохие погодные условия или ошибка пилота.

Впрочем, по данным "Википедии", пилот рейса Дмитрий Ракитский являлся участником первой в России "кругостветки" на вертолетах Robinson, проведенной в 2013 году. Он, по мнению авиационных экспертов, был одним из самых профессиональных пилотов вертолетов данной марки, имевших "огромный налет" и опыт управления небольшим вертолетом в самых экстремальных условиях.

В Сибирском региональном центре МЧС России заявили, что для поиска будет использован катер на воздушной подушке, а также подводный аппарат Falcon из Иркутска. "Работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Алтай: около 300 человек и десятки единиц техники", — сообщили в МЧС.

"Анатолий Банных в 2009 году был в числе пассажиров вертолета Ми-171, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Господин Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли. Анатолия Банных позже привлекали к уголовной ответственности за незаконную охоту, но суд оправдал его", — отмечает "Коммерсант".

При этом в телеграм-каналах уже возмущены, что гибель человека сравнивается с событиями 2009 года. Так, в частности, активист Мария Баронова пишет, что люди "сразу вспомнили, что это же тот самый, кто в 2009 охотился на каких-то редких козлов, но тогда посмел выжить. А теперь вот не выжил".

"Вы вообще что творите-то? Это уже какой-то тотальный отказ в базовых инстинктах. Интересы своего вида вообще-то выше интересов любого, даже самого исчезающего вида. И даже любой закон против живодеров направлен на защиту отдельных людей и человеческого общества, — пишет она. — Вы же сейчас по факту злорадствуете, что некий чинуша-браконьер погиб вместе с детьми заодно. Козлов люди вообще-то едят. А людей есть не ок. Прекращайте мечтать о том, чтобы есть людей, даже если вам кажется, что они нелюди".

По сообщениям СМИ, уже найдены некоторые обломки вертолета и обнаружено тело женщины - скорее всего, жены пилота Дмитрия Ракитского.

"При облете акватории Телецкого озера спасателями на вертолете Ми-8, предположительно, были обнаружены обломки рухнувшего вертолета", - добавили в МЧС.

После того как сотрудники заповедники увидели авиакатастрофу, ими были "оповещены местные оперативные службы, а также свои проверки начали транспортная прокуратура и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР". Об этом сообщают информационные агентства, ссылаясь на руководство республики.

"Он (вертолет. — Ред.) летел над озером, его замотало и он камнем рухнул в воду. Это произошло за секунды", — сообщил источник Pravda. Ru в силовых структурах республики, занимающихся расследованием авиакатастрофы.

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