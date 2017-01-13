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Источник Правда.Ру

Минздрав внес в группу риска 28 спиртосодержащих препаратов

Происшествия

В Минздраве составили список из 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, некоторые из которых могут стать рецептурными по решению специально созданной комиссии, сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Мы рассмотрели вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртовых настоек… для того, чтобы принимать какие-то решения, мы сначала поработали со всеми 85 регионами, чтобы посмотреть, а были ли проблемы за несколько лет со злоупотреблением вот этими настойками… Мы выявили в группе риска 28 препаратов", — цитирует Скворцову РИА Новости.

Она отметила, что экспертная группа для выработки возможности перехода на рецептурный отпуск некоторых лекарственных препаратов, содержащих в составе алкоголь, проведет первое заседание 25 января.

"Для того, чтобы разобраться с этой ситуацией окончательно, мы создали экспертную рабочую группу. 25 января она первый раз собирается", — сказала она.

По словам Скворцовой, Минздрав совместно с Росздравнадзором провел в регионах анализ лекарств, по которым возможны злоупотребления. Проверка выявила 28 препаратов из "группы риска". "Если мы увидим что лекарство не имеет опасности, то оно останется без рецепта", — добавила она.

Дискуссия о возможном введении рецептов на лекарства типа валокордина, йода, зеленки или спиртовых настоек возникла после случая массового отравления в Иркутской области косметическим лосьоном "Боярышник". По данным министерства здравоохранения Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в жидкости, из них скончались 73 человека, 1 пострадавший остается в реанимации.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин рассказал о ходе расследования дела.

"Активно продолжается расследование по уголовному делу о гибели людей в Иркутской области после употребления спиртосодержащего средства. В настоящее время по делу за производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть 77 лиц, задержаны 22 человека", — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Он уточнил, что "в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении десяти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде".

В области был введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. В Иркутской области была пресечена деятельность трёх подпольных цехов по производству спиртосодержащей продукции.

Режим ЧС в Иркутске действовал с 19 декабря. Сняли его только перед праздниками.

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Существует ли безвредный алкоголь?
Темы иркутск алкоголь боярышник отравление
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