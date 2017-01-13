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Двухлетняя белгородка сбежала из детсада от скуки

Происшествия

 

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Фото: AP

Двухлетняя девочка ушла из детского сада после тихого часа. Ребенку просто стало скучно. Это случилось 11 января в селе Владимировка Белгородской области. Девочка выбежала на улицу в одних колготках, напрочь забыв о верхней одежде и зимней обуви, и прошла почти километр, пока не очутилась дома.

На улице было -5°C. Прохожие заметили маленькую девочку, которая топала в сторону частного дома. Двухлетней Даше просто-напросто стало скучно, когда воспитатель после тихого часа причёсывала детей. К слову, в тот день за воспитателя остался детсадовский повар, так как педагог был в отпуске.

Охраны в этом дошкольном учреждении нет, поэтому Даша вышла незаметно из здания и направилась к себе домой. От детского сада до дома идти около 800 метров, да и погода на улице не плюсовая, а на девочке была только маечка, колготки и резиновые тапочки. К счастью, Даша без происшествий добралась до дома родителей и принялась стучать в ворота.

Власти Ивнянского района Белгородской области, где находится детский сад, откуда двухлетняя девочка ушла домой раздетой в мороз, проводит по данному факту служебную проверку; уже удалось выяснить, что ребенок прошел "не более 300 метров", сообщила РИА Новости начальник районного управления образования Лариса Родионова.

Ранее прокуратура Белгородской области сообщила о начале проверки по факту сообщений в СМИ.

"Написан приказ о проведении служебного расследования по этому факту. Безусловно, виновные будут наказаны. Конечно, без внимания мы этот случай не оставим", — сказала Родионова.

По ее словам, информация, изложенная в СМИ, "далеко недостоверна". В частности, отметила она, отрезок пути, который прошла девочка, значительно короче. "Конечно, меньшее расстояние прошла. Откуда там километр? Не более 300 метров", — заметила Родионова.

Ранее похожая история произошла в Тюмени. 9 января во время тихого часа, пока группа детей осталась без присмотра взрослых, один из воспитанников, пятилетний мальчик, оделся и ушел на улицу. Когда ребенок дважды прошел мимо парикмахерской, его заметила одна из сотрудниц. Девушка привела замерзшего мальчика в помещение и сразу позвонила в полицию.

После этого тюменка угостила мальчика чаем и мандаринами. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, установили, из какого детского сада ушел ребенок, и позвонили его родителям, которым и передали мальчика.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Уже внесены три представления — заведующей детского сада №123, руководителю ООО ЧОП "Нимак+", которое оказывает здесь охранные услуги, и директору городского департамента образования. Им предстоит выяснить, почему такое могло случиться, и наказать виновных.

Между тем недоглядевшая за ребенком воспитательница из садика уволилась. Известно, что у женщины уже давно были проблемы со слухом и она носила слуховой аппарат. Поэтому не исключено, что воспитательница могла просто не услышать, как ребёнок одевается и выходит из помещения. Она толком не смогла пояснить, как это получилось. Стаж её работы составляет 20 лет.

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Темы дети детский сад
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