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Источник Правда.Ру

12 ВИЧ-инфицированных детей изъяли из московской семьи

Происшествия

Более десяти детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы. Сообщается, что речь идет о двенадцати или тринадцати детях.

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источник Pravda.Ru

"Конечно, все это известно. Мы как раз сейчас этим всем занимаемся, все это на контроле. И департамент социальной защиты, который курирует все эти вопросы, и мои сотрудники, и сотрудники уполномоченного по правам ребенка федерального Анны Кузнецовой. Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", — цитирует уполномоченного по правам ребенка по Москве Евгения Бунимовича РИА Новости. 

Изъятие произвели сотрудники полиции и органов опеки. Там подчеркнули, что детский омбудсмен сейчас разбирается в возникшей ситуации, находится в контакте с приёмной мамой.

Напомним, в ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По ее словам, 57 процентов заразились инъекционным путем.

В октябре 2015 года года Скворцова утверждала, что эпидемия ВИЧ может выйти из-под контроля к 2020-му. Это произойдет в случае, если охват лечения людей с этим заболеванием не увеличится.

В январе число ВИЧ-инфицированных в России превысило миллион человек. По данным Роспотребнадзора, в 2015 году было официально зарегистрировано более 86 тысяч новых случаев ВИЧ, в 2014-м — около 85 тысяч. С момента регистрации первого случая ВИЧ в стране в 1987 году по разным причинам умерли около 205 тысяч ВИЧ-инфицированных.

Как ранее сообщала Правда.Ру, Всемирная организация здравоохранения давно опубликовала данные о том, что даже при полном отсутствии медицинского наблюдения, профилактики и социальной поддержки риск передачи ВИЧ от матери к младенцу при искусственном вскармливании составляет 15-30%, а при грудном вскармливании повышается до 20-45%.

Передача ВИЧ от матери к ребенку может произойти на трех этапах: во время беременности, родов и кормления грудью. На каждом из этих этапов риск передачи можно существенно снизить. Если мать во время беременности будет принимать специальные лекарства, при родах будут применяться специальные методы родовспоможения, а грудное вскармливание будет заменено искусственным, то риск рождения ВИЧ-положительного ребенка составит всего 2%.

А в конце прошлого года генетики из Института иммунологии и Московского университета придумали способ, который позволит быстро выделить гены и белки, которые ВИЧ использует для заражения человеческих клеток и размножения внутри них, и найти антитела, блокирующие их работу.

ВИЧ и многие другие вирусы, к примеру, гепатит С, проникают в клетки человека, цепляясь за особые белковые "выступы" на их поверхности, которые иммунная система использует в качестве сигналов "свой-чужой" и для передачи различных межклеточных сигналов. Блокировка этих выростов, так называемых клеточных рецепторов, может сделать клетки "невидимыми" для вируса и тем самым защитить их от инфекции.

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Темы ВИЧ сироты приемные дети
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