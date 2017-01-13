СМИ: В Детройте взорвали вокзал

Взорванный Детройт: СМИ сообщают об огне и разрушениях. ВИДЕО

На вокзале в Детройте (штат Мичиган) прогремел взрыв. По информации местных журналистов, инцидент произошел на территории городского автовокзала. После взрыва последовал пожар. СМИ отмечают, что причинен большой ущерб. Так, рухнула крыша автобусного терминала, загорелись несколько автобусов.

Фото: твиттер

Устанавливаются обстоятельства происшествия. На место происшествия прибыли пожарные, данных о пострадавших пока не приводится, передает "Лайф".

Пожар начался ночью на территории автобусного парка. "Пожарные сообщили, что четыре автобуса горят на месте инцидента. Им удалось отгородить горящие автомобили от остального парка автобусов и резервуаров с сотнями галлонов дизельного топлива", - говорится в сообщении телеканала Cleveland 19 News..

Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара, передает РИА Новости.

Отметим, что данные о взрыве официально пока не подтвердили.

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