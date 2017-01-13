СМИ: В Детройте взорвали вокзал

На вокзале в Детройте (штат Мичиган) прогремел взрыв. По информации местных журналистов, инцидент произошел на территории городского автовокзала. После взрыва последовал пожар. СМИ отмечают, что причинен большой ущерб. Так, рухнула крыша автобусного терминала, загорелись несколько автобусов.
Устанавливаются обстоятельства происшествия. На место происшествия прибыли пожарные, данных о пострадавших пока не приводится, передает "Лайф".
Пожар начался ночью на территории автобусного парка. "Пожарные сообщили, что четыре автобуса горят на месте инцидента. Им удалось отгородить горящие автомобили от остального парка автобусов и резервуаров с сотнями галлонов дизельного топлива", - говорится в сообщении телеканала Cleveland 19 News..
Пожарная служба города перекрыла отрезки улиц, прилегающих к месту пожара, передает РИА Новости.
Отметим, что данные о взрыве официально пока не подтвердили.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.
Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?
Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. "Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.