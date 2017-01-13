За препятствование "скорой" хотят ввести уголовное наказание

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб, соответствующие предложения будут направлены в Госдуму, сообщает пресс-служба краевого правительства.

источник Pravda.Ru

В комитете Государственной думы России по охране здоровья уже заявили, что намерены внести поправки к разработанному Минздравом законопроекту о защите врачей, согласно которым автомобилистов, не пропустивших машину скорой помощи, смогут привлекать к уголовной ответственности. Если пациент умер, судить будут за непреднамеренное убийство.

Напомним, на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к 21-летнему молодому человеку с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед прибытием патруля автомобиль скрылся, передает РИА Новости.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. Как стало известно позже, водителю грозит наказание в 500 рублей.

Подобные вещи со "скорыми" происходят достаточно часто, просто не всегда они попадают в прессу, говорят эксперты. Потому что в основном, к счастью, обходится без того, чтобы пациенты умирали. По мнению работников медицины, людям нужно перестать относиться к врачам, как к обслуживающему персоналу. Подробнее читайте в материале: Отношение к врачам, как к крепостным, приводит к смертельным последствиям.

Тем временем пользователи интернета требуют жестко наказать женщину-водителя помешавшей "скорой иномарки". На сайте Change. org разместили петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира.

"Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе", — говорится в петиции.

Автор обращения просит генерального прокурора и главу Следственного комитета взять под личный контроль расследование инцидента и "добиться максимальных карательных мер".

В СК уже возбудили уголовное дело по факту несвоевременного оказания медицинской помощи. В рамках расследования следователи дадут оценку действиям бригады врачей. Статья "причинение смерти по неосторожности" предусматривает до двух лет лишения свободы.

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