Доктор Лиза опознана среди погибших в катастрофе Ту-154

Тело Елизаветы Глинки, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи, опознано по ДНК-экспертизе, сообщил РИА Новости источник в окружении фонда "Справедливая помощь". Похороны доктора Лизы, по предварительным данным, пройдут в понедельник. Как сообщил источник Pravda.ru, останки Елизаветы Глинка будут захоронены в закрытом гробу.

Фото: AP

Напомним, доктор Лиза была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море по пути в Сирию. Глава благотворительного фонда летела сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в местный университетский госпиталь.

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

На Мытищинском мемориальном кладбище двадцать восьмого декабря состоялись первые похороны погибшей в катастрофе Ту-154 над Черным морем. На данный момент опознаны уже больше 70 жертв трагедии. Среди опознанных Антон Губанков и все журналисты, сообщил источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как накануне сообщала Правда.Ру, экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены. Эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.

"Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы ", — сообщил источник "Коммерсанта".

Дать точный ответ о том, что стало причинами аварии, смогут только эксперты, которые сейчас анализируют полученную с самописцев Ту-154 информацию. Не исключается, что ошибкам летчиков могли поспособствовать возникшие при взлете технические проблемы.

Напомним, комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося. Изначально было более 15 версий катастрофы. Когда следователи получили данные с двух "черных ящиков", количество версий сократилось вдвое.

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