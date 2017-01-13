Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Доктор Лиза опознана среди погибших в катастрофе Ту-154

Происшествия

Тело Елизаветы Глинки, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи, опознано по ДНК-экспертизе, сообщил РИА Новости источник в окружении фонда "Справедливая помощь". Похороны доктора Лизы, по предварительным данным, пройдут в понедельник. Как сообщил источник Pravda.ru, останки Елизаветы Глинка будут захоронены в закрытом гробу.

358071.jpeg
Фото: AP

Напомним, доктор Лиза была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море по пути в Сирию. Глава благотворительного фонда летела сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в местный университетский госпиталь.

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

На Мытищинском мемориальном кладбище двадцать восьмого декабря состоялись первые похороны погибшей в катастрофе Ту-154 над Черным морем. На данный момент опознаны уже больше 70 жертв трагедии. Среди опознанных Антон Губанков и все журналисты, сообщил источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как накануне сообщала Правда.Ру, экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены. Эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.

"Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы ", — сообщил источник "Коммерсанта".

Дать точный ответ о том, что стало причинами аварии, смогут только эксперты, которые сейчас анализируют полученную с самописцев Ту-154 информацию. Не исключается, что ошибкам летчиков могли поспособствовать возникшие при взлете технические проблемы.

Напомним, комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося. Изначально было более 15 версий катастрофы. Когда следователи получили данные с двух "черных ящиков", количество версий сократилось вдвое.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Останки погибших в самолете Ту-154 переданы в Москву
Темы Доктор Лиза крушение Ту-154 над Сочи
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
Мексика на грани революции
Нефть
Нефтяное окно России в Германию расширено
Министерство обороны
Принципы сдерживания: Почему Россия не полагается только на РВСН
Читательский топ
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Пресса гадает по видео: У Лукашенко новая жена или няня детей?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта

Ранее появилась информация, что после полной расшифровки черных ящиков эксперты назвали точные причины авиакатастрофы.

ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
Происшествия
На сайте королевской семьи якобы сообщили о смерти Елизаветы II
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Украина
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Россия
"Курск" перепугал весь флот НАТО

Август — черный месяц для российского военно-морского флота. 12 августа 2000 года погибла атомная подлодка "Курск", 30 августа 2﻿003 года в Баренцевом море затонула АПЛ "К-159", 7 августа 2005 года чуть не погиб у берегов Камчатки батискаф "АС-28"… Вокруг погибшего 12 лет назад "Курска" до сих пор бушуют страсти: как такое вообще могло произойти?

"Курск" перепугал весь флот НАТО
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Южная Америка
Незнакомая Венесуэла. Кому выгодно ее уничтожить?
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Мир
Рассекречены письма Клинтон: Ливию растерзали за нефть и золото
США и Канада
Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации

Издание прямо и открыто призвало правительство к государственному перевороту. ""Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник", - такова мотивировка.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
У США нет доказательств "российских кибератак"
США и Канада
У США нет доказательств "российских кибератак"
Здоровье
Смертельно опасны: Татуировки могут вызвать рак
Общество
Психиатры требуют отмены новогодних "каникул"
Любовь Степушова Мексика на грани революции Любовь Степушова Юрий Носовский Нефтяное окно России в Германию расширено Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Истинные цели: Зачем США "российская киберугроза" Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Яков Гаврик Эксперт: Исторически Киев — русский город, нашему богатырю там самое место
Виктор Гольдмахер Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Будущий президент Франции найдена в башне Трампа
Виктор Гольдмахер Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Petko Ganchev Будущий президент Франции найдена в башне Трампа
михаил МАЧИХИН России не о чем говорить с "большой семеркой" без Китая
vkontakte_218235326 В США гигантская черепаха устроила пожар в двух домах
Angelina Scheller-Gubert Немецкий журналист: Мы никогда не узнаем правды о терактах
Виктор Гольдмахер Мексика на грани революции
Виктор Гольдмахер Рассекречены письма Клинтон: Ливию растерзали за нефть и золото
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?