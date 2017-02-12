Московского дворника жестоко избил молотком владелец BMW X5

В Москве сотрудник ГБУ "Жилищник" попал в реанимацию, после того как его избил 26-летний мужчина. Инцидент произошел на улице Спиридоновка. Об этом инциденте рассказало издание Life.

Фото: REX

Водитель автомобиля BMW X5 напал с молотком на дворника ГБУ "Жилищник". 26-летний Дмитрий Бончак без видимых причин напал на 47-летнего дворника Бората Ж. и нанес ему несколько ударов молотком по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении. Однако личность нападавшего была установлена.

Полицейские установили адрес подозреваемого, но в данной квартире по месту регистрации водителя BMW X5 никто не проживает. Бончак объявлен в розыск. По факту избиения 47-летнего дворника возбуждено уголовное дело.

Пострадавшего дворника экстренно доставили в отделение реанимации, за его жизнь сейчас борются врачи. "47-летний мужчина с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение", — рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе полиции.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня