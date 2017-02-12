Во Владимире священник на Land Cruiser сбил на переходе другого священника

Во Владимире произошло ДТП: внедорожник сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу. Как сообщают очевидцы в соцсети "ВКонтакте", оба участника происшествия оказались служителями церкви.

Фото: vk.com

Авария произошла 11 февраля около 7.30 между улицами Содышкой и Гастелло. Toyota Land Сruiser, за рулем которого якобы находился священник, наехал на другого батюшку, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Кроме того, на данном участке дороги максимальная скорость ограничена 40 км/ч.

По словам очевидцев, место, где произошло ДТП, довольно опасное, и тут должны быть предельно внимательны не только водители, но и пешеходы, пытающиеся перескочить по пешеходному переходу. При шестиполосном движении без светофора здесь даже не предусмотрели "островок безопасности".

В пресс-службе УМВД по Владимирской области информацию об инциденте подтвердили, о чем сообщило местное интернет-издание "Молва-33". По сообщению пресс-службы, пострадавший священнослужитель в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня