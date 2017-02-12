Российские граждане не пострадали при утечке неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга. Об этом сообщило генконсульство России в Германии.
"ГК России в Гамбурге находится в постоянном контакте с властями для прояснения ситуации в аэропорту", — говорится в Twitter российского посольства.
Сегодня, 12 февраля, пятьдесят человек пострадали в результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга. Как сообщает газета Bild, воздушную гавань этого немецкого города в экстренном порядке закрыли.
По данным издания, несколько человек пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах, после чего всех находившихся в здании решили эвакуировать.
Неизвестное вещество, приведшее к раздражению глаз у персонала, обнаружено в зоне проверки безопасности, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя полиции Гамбурга.
Спуся некоторое время воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.
В настоящее время международный аэропорт Гамбурга работает в штатном режиме.
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