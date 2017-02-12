Никто из россиян не пострадал во время инцидента в аэропорту Гамбурга

Российские граждане не пострадали при утечке неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга. Об этом сообщило генконсульство России в Германии.

Фото: AP

"ГК России в Гамбурге находится в постоянном контакте с властями для прояснения ситуации в аэропорту", — говорится в Twitter российского посольства.

Сегодня, 12 февраля, пятьдесят человек пострадали в результате утечки неизвестного вещества в аэропорту Гамбурга. Как сообщает газета Bild, воздушную гавань этого немецкого города в экстренном порядке закрыли.

По данным издания, несколько человек пожаловались на раздражение дыхательных путей, кашель и жжение в глазах, после чего всех находившихся в здании решили эвакуировать.

Неизвестное вещество, приведшее к раздражению глаз у персонала, обнаружено в зоне проверки безопасности, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя полиции Гамбурга.

Спуся некоторое время воздушное сообщение было возобновлено. Пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

В настоящее время международный аэропорт Гамбурга работает в штатном режиме.

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