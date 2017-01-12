В Уфе выгнали главврача поликлиники, где пациентке пришлось ползти по лестнице

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Источник Правда.Ру

В Уфе уволили главврача больницы, где женщину вынудили ползти на рентген

Происшествия

В поликлинике Уфы пенсионерка с гипсом ползком добиралась до кабинета рентгена, медики ей помочь отказались. После того, как в сеть выложили запись, СК начал проверку. На записи женщина с загипсованной ногой ползет по лестнице на второй этаж.

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скриншот с видео

Автор ролика поясняет, что пенсионерка таким образом пыталась добраться до кабинета рентгена, поскольку лифт в поликлинике не работает. По словам самой женщины, она просила о помощи, но никто из медицинского персонала на ее призывы не отозвался.

Позже власти Башкирии отреагировали на появившееся в сети видео. Как сообщили РИА Новости в правительстве Башкирии, в данный момент глава региона Рустэм Хамитов отдал распоряжение уволить главврача больницы, в которой произошел инцидент. Стало известно, что лифт в медучреждении не работал два года, а руководитель уходил от решения данного вопроса.

"Виноват в этом случае главный врач. Два года не работал лифт. Все это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию лифта. Мною дано указание освободить главного врача от должности", — сказал Хамитов журналистам. Он отметил, что это будет уроком и для других.

— Минимум — увольнение, максимум — административное воздействие, — добавил Хамитов.

По его словам, этот инцидент является ярким примером "бездушного и равнодушного отношения к людям".

Тем временем жители страны начали экономить на здоровье. Опасения экспертов вызывают попытки граждан сократить расходы за счет медицины и образования. По данным мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, более высокая доля населения по сравнению с предыдущим годом сокращает расходы по таким важным направлениям, как приобретение лекарств (25,9% в ноябре 2016 года против 19,4% год назад) и оплата образовательных услуг (36,2% против 24,3%).

Кстати, ранее россияне назвали здравоохранение одной из самых проблемных сфер в стране. В конце прошлого года был проведен опрос, во время которого наиболее значимыми проблемами были названы низкие зарплаты (18% опрошенных), экономика в целом (18%), а также здравоохранение (17%).

"В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах. Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование", — цитирует руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлию Баскакову РИА "Новости".

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В Уфе выгнали главврача поликлиники, где пациентке пришлось ползти по лестнице
Темы Уфа здоровье медицина
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