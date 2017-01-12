Отношение к врачам, как к крепостным, приводит к смертельным последствиям

На Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к умирающему 21-летнему парню с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед прибытием патруля автомобиль скрылся.

Произошедшее сняли на видео очевидцы. Как стало известно позже, водителю грозит наказание в 500 рублей за "непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Насколько такой штраф соответствует последствиям действий водителя, судите сами.

О том, почему в нашем обществе так относятся к человеческой жизни и как это можно изменить, Pravda.Ru побеседовала с председателем независимого профсоюза работников "скорой помощи" "Фельдшер.ру", фельдшера "скорой помощи" Дмитрия Белякова.

— Это единичный случай? Или такое происходит повсеместно?

— Подобные вещи происходят достаточно часто, просто не всегда они попадают в прессу. Потому что в основном обходилось без того, чтобы пациенты умирали. А то, что хулиганят: то "скорую" не пропускают, то подрезают — это очень часто бывает.

Несколько лет назад маленького мальчика везли в инфекционную больницу, и скорой помощи никто не уступал дорогу, была пробка. Мальчик погиб.

На юге водитель джипа избил водителя и фельдшера скорой помощи, женщину, за то, что тоже поспорили за место под солнцем. Причем, как потом оказалось, этот джип принадлежал какой-то коммерческой организации, вплотную работающей с Московским департаментом здравоохранения. Так что, если такие люди глумятся над "скорой", остальные якобы тоже имеют право.

— В чем причина такого отношения к врачам в нашем обществе, и как это изменить?

— Во-первых, самая большая причина — это то, как Министерство здравоохранения относится к своим медикам. Так к ним будут относиться и все остальные. Как начальник относится к своим подчиненным, так к ним относятся и все остальные. Если он их не защищает, если он позволяет жить людям впроголодь, если люди работают, как подорванные на полторы ставки, так же и народ к ним будет относиться. Как к ломовой лошади, как к обслуживающему персоналу, с которым можно делать все, что угодно.

Чтобы это исправить, нужен закон о статусе "скорой помощи". Об этом уже лет пять говорится. Нужен закон, в котором будет четко прописано: если ты что-то сделал по отношению к медикам или к их машине, к жизни, достоинству — ты получишь реальный срок.

И приоритет при разбирательстве должен быть на стороне медиков. Наши люди сильно врать не будут, им и так дел хватает. Это основное. А в остальном нужно только изменить отношение руководства к собственным подчиненным.

— Получается, нужно врачей приравнять к полицейским?

— Совершенно верно. И я выступал за эту инициативу одним из первых.

— Недавно поднимался вопрос, что надо разрешить машинам "скорой помощи" и МЧС таранить мешающие автомобили во дворах…

— Эффект будет обратным. Если начать пользоваться этим правом, то завтра все машины "скорой помощи" встанут на ремонт. Ведь, когда таранишь машину, не только чужой автомобиль страдает, но и твой. Значит, машины "скорой помощи" надо будет чинить, ставить на ремонт. И если в Москве еще могут наскрести на это денег, то где-то в глубинке эта машина будет чиниться самим водителем, либо придется долго ждать, пока ее починят где-то на фирме и пока на это найдутся деньги.

Такая мера может работать для пожарных — им можно таранить, у них машины большие и им дорогу никто не захочет загораживать. Если что, выйдут добры молодцы, шею намылят.

— С какими еще трудностями в работе сталкиваются врачи "скорой помощи"?

— Во-первых, условия труда. Во-вторых, фильтрование вызовов. Потому что сейчас у нас принимают все подряд, особенно когда сделали службу 112. Вызов с этой службы идет обязательно к исполнению. А там принимают такие вызовы, от которых хочется плакать: "температура 37", "порезал палец" или вообще "ребят, езжайте, мы не поняли, что там случилось, вы сами разберитесь".

Нужно ввести систему такую, по которой человек, если вызвал "скорую" не по делу, если поленился обратиться в поликлинику, если он просто бухал три дня, этих людей должны штрафовать или наказывать исправительными работами.

Людям говорят: вы плохо работаете, потому что вы не выполняете план по количеству вызовов, и за это лишают зарплаты. Такие случаи есть. Нам что теперь, людей, не нуждающихся в госпитализации, калечить, чтобы забирать? Пока это не отражается активно на зарплате самих медиков, но там своя система штрафов, особенно в Москве. С этим не церемонятся, деньги экономят на медиках со страшной силой. Это же проще.

— Что заставляет врачей продолжать работать в "скорой", несмотря на все трудности?

— Во-первых, есть люди, которые занимаются этим всю жизнь, которые больше ничего не умеют. Это фанаты. Собственно, на фанатах и кредитах держится пока работа "скорой помощи". Потому что люди все в кредитах, в долгах. Им надо что-то есть. Поэтому все работают на полторы ставки, или ставка на одной работе, ставка на другой работе. Это люди крепостные. Людей поставили в такие условия, что либо ты работаешь как лошадь, либо остаешься без куска хлеба. Многие из-за этого работают, особенно приезжие в Москве.

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