В Германии машинист применил экстренное торможение из-за снеговика на путях

Машинист поезда в немецком городе Везенберг в Мекленбурге-Передней Померании применил экстренное торможение из-за полутораметрового снеговика на путях, сообщает агентство DPA.

источник Pravda.Ru

Машинист принял фигуру из снега за человека и пошел на экстренные меры. Отмечается, что высота снеговика составила около 1,5 м. Из-за произошедшего серьезно пострадала тормозная система состава. Ее ремонт оценивается в €5 тыс.

Полиция в настоящий момент разыскивает трех подозреваемых, предположительно установивших снеговика на путях, передает РИА Новости.

Подобная история произошла в латвийской Елгаве. Правда, полиция вовремя среагировала и ЧП не случилось. Четверо молодых людей слепили на железнодорожных путях снеговика.

По информации представителя полиции самоуправления Айвы Саулите, снеговик находился на железнодорожных путях, где оборудовано место для перехода через рельсы. Рядом с рельсами патрульные застали четверых молодых людей, которые не могли объяснить, зачем установили там снеговика. В присутствии стражей порядка свое творение они разрушили. Им грозит штраф до 70 евро.

Все чаще СМИ пишут о трагических происшествиях на ж/д путях. Почти в каждом случае виноваты пешеходы, которые надеются перебежать пути перед движущимся поездом. Тормозной путь у состава большой, поэтому машинист далеко не всегда может затормозить вовремя.

Как сообщала Правда.Ру, в начале года поезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел утром на станции 47-й км, семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

"Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами", — сказали в пресс- службе. В декабре под пригородные поезда в Подмосковье попали два подростка и мужчина. Они перебегали пути в неположенном месте. Подростки и мужчина погибли на месте.

Ранее поезд сбил женщину с ребенком. Это случилось в апреле на станции "Нахабино". Электричка сбила молодую женщину с годовалой дочкой. С тяжелыми травмами потерпевшие были госпитализированы. Инцидент произошел, когда женщина с ребенком переходила железнодорожные пути.

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