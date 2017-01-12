Отец с дочерью выжили, проведя месяц в Тасмановом море на неисправном судне

Житель Новой Зеландии и его шестилетняя дочь выжили, проведя более месяца в море на их маленькой разбитой яхте.

Как сообщает агентство Reuters, Алан Лэнгдон и его дочь отправились в небольшое путешествие из Кохии в залив Бей-оф-Айлендс в Новой Зеландии. Шторм повредил руль управления судном, и они оказались в открытом море.

"У нас было не так-то много вариантов без руля. Я ждал хорошую погоду, но ее не было. Нас относило на юг", — сказал Лэнгдон.

Мужчина принял решение направить шестиметровую яхту к Австралии через Тасманово море, так как это показалось ему безопаснее. В итоге, как сообщает агентство, они смогли добраться в порт в 230 километрах от Сиднея. Поиски мужчины и его дочери велись более месяца.

Напомним, в 2014 году рыбак из Сальвадора выжил после 13 месяцев скитаний в открытом океане. Он собирался провести на рыбалке один день, а в результате проболтался в открытом океане больше года. 37-летний Хосе Сальвадор Альваренга доплыл до Маршалловых Островов, которые находятся примерно в 10 тысях километров от Мексики. На суше мужчина проспал "кучу времени", после чего добрел до ближайшей деревни. Оттуда рыбака перевезли в столицу.

В 2011 году сотрудники МЧС обнаружили на заброшенном острове 25-летнего Сергея Ганюшева, который выжил в кораблекрушении. В ходе операции по поиску пропавших на катере служителей Соловецкого монастыря сотрудники архангельского МЧС обнаружили на заброшенном острове 25-летнего Сергея Ганюшева.

ЧП с судном, на котором "робинзон" занимался добычей водорослей, произошло 1 октября 2011 года. Больше двух недель мужчина питался водорослями и пил дождевую воду. После обнаружения он был госпитализирован в состоянии средней тяжести: врачи обнаружили у него признаки переохлаждения, кроме того, мужчина был сильно истощен.

В течение трех последних дней жизни на острове мужчина практически не выбирался из норы, которую он вырыл в земле, чтобы укрываться от ветра. Он покинул свое укрытие, услышав шум вертолета, был замечен и спасен. "Вызывает недоумение, что никакого заявления о пропаже человека не поступало, и его никто не искал", — отмечают представители МЧС.

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