Следствие отказалось от версии теракта на борту Ту-154

Взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, завершены Эксперты не нашли следов теракта и исключили эту версию, сосредоточившись на возможной ошибке экипажа.

Фото: АР

Отметим, Глава Минтранса Максим Соколов сообщал, что террористический акт не рассматривается как основная версия при расследовании крушения Ту-154, тем не менее, ее отрабатывали.

Как сообщает "Коммерсантъ", военные следователи поручили экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Те также должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, "на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями". Кроме того, изучались сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, "которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты".

Ни одного фактора, который хотя бы косвенно подтверждал теракт или обстрел с земли, взрывотехники не обнаружили. "Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", — сообщил источник издания.

Дать точный ответ о том, что стало причинами аварии, смогут только эксперты, которые сейчас анализируют полученную с самописцев Ту-154 информацию. Не исключается, что ошибкам летчиков могли поспособствовать возникшие при взлете технические проблемы.

Напомним, комиссия рассматривает 7-8 версий случившегося. Изначально было более 15 версий катастрофы. Когда следователи получили данные с двух "черных ящиков", количество версий сократилось вдвое.

Ранее источники Pravda.Ru в управлении ФСБ по Южному федеральному округу объяснили, почему спецслужба проводит проверки "на теракт" в отношении разбившегося в Сочи лайнера Ту-154.

"Теракт, как и столкновение со стаей птиц, отказ (техники) или ошибка пилота — это одна из версий, которые рассматриваются после авиакатастроф. Это не значит, что его подозревают, но должны быть отработаны все версии, включая самые малореальные — например, также проверялось, не было ли запусков дронов, каких-либо ракет или полета малой авиации на эшелоне Ту-154. Да, действительно, сейчас идет отсмотр камер наблюдения в Чкаловском, из которого вылетел рейс, в Адлере, поднимаются записи посадки, обслуживания, заправки самолета, идут опросы лиц, которые контактировали с бортом, проверка записей с таможни и досмотра САБ. Это — обычная практика", — рассказал собеседник Pravda. Ru.

Также высокопоставленные офицеры ФСБ России в столице подтвердили слова своих региональных коллег. Они также добавили, что версия с терактом в самолете, вылетевшего с военного аэродрома и находившегося в "зоне особого контроля" в Сочи рассматривается "как одна из, наравне с попаданием в восходящий поток, стаю птиц, критическим отказом технической части или "срывом разбега".

"То, что в соцсетях пишут, как вы говорите, про разброс обломков то на 1.5, то на 8 километров как якобы признак теракта — это незнание материальной части. Когда самолет под нештатным углом входит в твердую среду — воду — он разрушается так, что обломки могут разлететься на большое расстояние", — пояснили в ФСБ.

"Также по данным средств объективного контроля и показаниям опрошенных (в Сочи) очевидцев не было ни хлопка, ни вспышки, ни взрыва", — добавили правоохранители. При этом сотрудники спецслужбы сообщили, что "точку над i" может поставить только расшифровка параметрических самописцев — "черных ящиков", которые по данным СМИ уже "зафиксированы по сигналу радиомаяков" и будут подняты".

Напомним, трагедия произошла 25 декабря. Летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов.

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