Со склада во Франции украли вещи Hermes и Louis Vuitton на миллион евро

Со склада во французском городе Лимей-Бреван (в 20 км к юго-востоку от Парижа) украли дорогую кожаную галантерею. Как сообщило в воскресенье AFP, стоимость похищенного превышает €1 млн.

Фото: AP

Речь идет, в частности, о товарах, изготовленных знаменитыми французскими компаниями Hermes и Louis Vuitton, передает ТАСС. По данному делу идет следствие, которым занимается парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Тем временем люксовые бренды, в числе которых Chanel, Cartier и другие, пытаются вернуть покупателей в Париж, которые ушли оттуда из-за произошедших терактов. Об этом сообщает Bloomberg.

Франция — четвертый в мире рынок элитной продукции. Как подсчитали в компании Bain & Co., в этом году доля иностранных гостей в люксовых продажах составит 60-65%. Траты туристов по системе tax free во Франции упали на 20% за год, оценивают в Global Blue.

Ассоциация Comite Colbert, в которую входят, например, компания Louis Vuitton и шеф-повар Ален Дюкасс, при содействии авиакомпании Air France провела специальное мероприятие для покупателей люксовых товаров из США, Японии, Китая и других стран. В рамках задуманной программы для гостей провел ужин сам министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро. 48 брендов организовали свои мероприятия.

Все это призвано показать покупателям: Париж является единственным местом, где можно получить такой "исключительный" опыт.

Кстати, по данным ассоциация компаний интернет-торговли, настоящее время от 20% до 40% товара люксовых брендов одежды, сумок и часов являются подделками. Ассоциация предлагает внести обязательное требование для всех интернет-магазинов публиковать сертификаты о качестве всех продаваемых ими товаров.

Что касается самых крупных краж за всю историю, то здесь лидерство удерживает ограбление произошло в 12 июля 1987 года в банке Knightsbridge в Лондоне. Двое преступников проникли в депозитарий под предлогом ревизии своих ячеек. Невнимательность охраны позволила бандитам пронести оружие, с помощью которого они нейтрализовали секьюрити. Вскрыв ячейки клиентов, грабители вынесли 112, 9 миллионов долларов. Чтобы им не мешали, они повесили перед входом табличку: "Депозитарий временно закрыт".

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