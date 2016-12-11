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Десять детей отравились газом в Ханты-Мансийском автономном округе

Происшествия

Десять детей отравились, предположительно, газом в городе Урае в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"Соседка почувствовала запах газа и вызвала экстренные службы, — рассказал "URA.Ru" источник в правоохранительных органах. — Оказалось, что в жилище многодетной семьи произошла утечка".

Скорая госпитализировала всех десятерых детей. Пострадавшим от 3 до 14 лет. Дети проживали вместе с приемной семье. По данным врачей, у всех ребят состояние квалифицируется по-разному. У шести — средняя степень тяжести, у четырех — легкая. С ними была взрослая женщина, она в помощи медиков не нуждается.

В городе была сразу сформирована комиссия, которая обследовала дом и состояние газового оборудования, сообщили в администрации города. По предварительным данным, отравление семьи произошло из-за неисправности котла. Сейчас в Урае созвана чрезвычайная комиссия, которой предстоит выяснить, по чьей вине в доме многодетной семьи был установлен неисправный котел.

Администрацией Урая принято решение внепланово проверить газовое оборудование в частном секторе города, в том числе трубы дымоудаления. Управляющие компании организуют проверку газовых систем в многоквартирных жилых домах.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. Несколько дней назад в Вольске Саратовской области из-за неисправности работы системы вентиляции и дымоудаления пострадали две местные жительницы, в том числе несовершеннолетняя — 6-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу.

Кроме того, уголовное дело по факту смерти пожилой женщины и ее сына, отравившихся угарным газом, возбуждено в Россоши Воронежской области. Погибли 63-летняя пенсионерка и ее 23-летний сын.

В настоящий момент, по сообщению пресс-службы СУ СКР, назначен ряд экспертиз, допрошены родственники и соседи погибших, изучается документация по управлению многоквартирным домом. Также накануне стало известно, что в Волгоградской области двое детей погибли, трое взрослых, в том числе беременная девушка, госпитализированы с признаками отравления природным газом.

Известно, что погибшие дети двух и девяти лет были братьями. По факту происшествия следственные органы начали проверку, обследование газового оборудования в доме проводит профильная организация. По предварительным данным, дом незаконно был подключен к газу.

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