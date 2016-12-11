Число погибших в результате ж/д аварии в Болгарии выросло до восьми

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Число погибших в результате железнодорожной аварии в болгарском населённом пункте Хитрино возросло до восьми человек. 10 декабря там сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший цистерны со сжиженым газом. В результате аварии некоторые из цистерн взорвались.

Около тысячи человек, проживавших в населённом пункте, временно эвакуированы. Сведений о том, когда им разрешат вернуться в свои дома, пока нет. Понедельник, 12 декабря, объявлен днем траура.

Сейчас в селе введен режим ЧС. Он останется в силе до завершения операции по обезвреживанию цистерн с газом, которые не взорвались, но все еще представляют опасность, сообщает РИА Новости.

В состав поезда входило 26 цистерн, в трех из которых находился пропан-бутан, в 20 — горючий газ пропилен, еще три были пустыми.

Взрывом разрушены не менее 50 жилых домов и других зданий. 29 человек пострадали, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

На месте инцидента побывал избранный президент Болгарии Румен Радев. "Самое важное сейчас — оказать медицинскую помощь и сохранить жизнь раненым, а остальным пострадавшим помочь морально и материально, — подчеркнул он, комментируя ситуацию. — Шок огромен, но его последствия мы должны преодолеть".

Официальные причины аварии пока неизвестны. Но спровоцировать ЧП могло то, что машинист поезда превысил скорость. Об этом заявили работающие на месте аварии следователи.

"Есть информация о превышении скорости при въезде состава на станцию в Хитрино, но эту информацию нужно еще подтвердить", — сообщил главный следователь "Железнодорожной инфраструктуры" Бисер Минчев.

Машинист поезда ранее рассказал о том, что часть состава отцепилась и сошла с рельсов, причины, по которым это случилось, он назвать не смог.

Также следователи уже получили информацию с черных ящиков поезда, после их расшифровки можно будет говорить о том, какая точно скорость была у поезда. По нормам, она не должна была превышать 40 километров в час.

В воскресенье утром специалисты приступили к сложной операции по перемещению перевернутых цистерн, их охладили, поэтому угроза повторного взрыва низка, однако риск все же существует. В двух цистернах есть утечка газа. Поэтому специалисты действуют медленно и осторожно.