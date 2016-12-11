Больше 300 человек оказались в ловушке на вершине горы в Японии

Около 300-400 туристов застряли на вершине горы Хакодате в Японии. Люди оказались в ловушке из-за ЧП на канатной дороге — сотрудник технических служб проверял смазку дороги, когда его бёдра зажало механизмом блока, через который протянуты канаты. Он получил тяжёлые травмы, однако угрозы для его жизни нет.

источник Pravda.Ru

В результате туристы застряли на высоте 334 метра над уровнем моря.

Вместе с тем компании, которая управляет дорогой, пришлось вызвать большое количество такси, которые по автомобильной дороге поднялись на вершину горы и постепенно вывозят оттуда туристов.

Кроме того, люди пытаются спуститься с горы сами. Автомобильное движение в этой области сейчас затруднено. Не желая ждать в очереди, некоторые в темноте спускаются вниз пешком, что занимает около 40 минут. Большая часть туристов недовольна и требует вернуть деньги за билеты.

Гора Хакодате — одна из главных достопримечательностей префектуры Хоккайдо. К ее вершине ведет канатная дорога, но проложена и автомобильная дорога, по которой ездят автобусы и такси, сообщает ТАСС.

Еще одна достопримечательность Японии — гора Фудзи. Несколько лет назад она была официально включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фудзи является самой высокой горой Японии — ее высота составляет 3776 метров, при хорошей погоде ее можно увидеть из Токио, который находится примерно в ста километрах. На своей территории Фудзи объединяет 33 культурных и исторических памятника, а также является предметом традиционных верований японцев.

Стоит отметить, что гора Фудзи и ранее претендовала на включение в список мирового природного наследия ЮНЕСКО, однако заявка была отклонена из-за большого количества мусора, который оставляют туристы после восхождения.

Множество художников поднимаются сюда, чтобы запечатлеть удивительные горные пейзажи. Немало и "охотников" с фотоаппаратами и кинокамерами. Многочисленные изображения Фудзи можно встретить на фарфоре, вышивках, бумаге, дереве, металле, открытках…

Сюда отправляются группами и в одиночку, с экскурсиями или семьями в любое время года, благо, гора полога и высота ее невелика — всего 3776 м над уровнем моря. Поднимаются на вершину не только спортивно подготовленные люди, но и не совсем здоровые — в надежде оставить свой недуг на святой горе. Идут и молодые, и старики… Читайте подробнее в материале: На гору Фудзияма не взбираются дважды.