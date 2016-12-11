Россияне не отказываются от туров в Турцию после терактов

Федеральное агентство по туризму не располагает данными о том, что россияне стали отказываться от забронированных и оплаченных туров в Стамбул после взрывов, которые прогремели в столице Турции 10 декабря.

Фото: AP

В ведомстве уточнили, что сведений о пострадавших российских туристах в Ростуризм не поступало. "Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на территории Турции, быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: не посещать многолюдных мест, не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей; туроператоров — информировать туристов о возможной угрозе в Турции", — заявили в Ростуризме.

Там добавили, что турпоток в Стамбул пока настолько низкий, что падения спроса опасаться не приходится, сообщает РИА Новости. Данные о взрывах в Стамбуле поступают уже не в первый раз, так что россияне предпочитают пока отдыхать в более безопасных местах.

Напомним, Правда.Ру сообщала о двух взрывах, которые прогремели в Стамбуле накануне вечером. Это произошло у стадиона "Водафон Арена" прямо после матча. Погибли 38 человек. В основном это стражи порядка, которые дежурили во время игры. Комментируя случившееся, президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжит бороться с террористическими организациями и "никогда не прекратит их преследовать".

За прошедшие дни это не первый теракт в мире. В пятницу в Нигерии также произошли два взрыва. ЧП случилось на рынке. Взрывы осуществили террористки-смертницы, принадлежавшие, скорее всего, к действующей в стране террористической группировке "Боко харам". Согласно информации властей, обе смертницы были школьницами. Число жертв, по последним данным, составило 56 человек.

В воскресенье теракт произошел в Каире. В соборе взорвалась сумка, оставленная прихожанкой. Число погибших в результате взрыва возросло до 25 человек, в основном, это женщины и дети. В стране после случившегося усилили меры безопасности. МВД Египта распорядилось усилить охрану всех церквей.

Теракты, подобные тому, который был совершен в коптском соборном комплексе в центре Каира, "не разрушат прочное и долговечное национальное единство египетского общества". Об этом заявил премьер-министр страны Шериф Исмаил, прибывший на место взрыва в одной из церквей, которая прилегает к главному расположенному на территории комплекса кафедральному собору — церкви Святого Марка. Добавим, что в Египте объявлен трехдневный траур по жертвам теракта.

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