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В соборе Каира прогремел взрыв: число жертв выросло до 25 человек. ВИДЕО

Происшествия

 

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Фото: AP

Число погибших в результате взрыва в Каире в воскресенье возросло до 25 человек, в основном, это женщины и дети, сообщил в эфире телеканала CBC Extra министр здравоохранения Египта Ахмед Имад ад-Дин Рады, он подтвердил, что взрыв произошел в правом крыле собора, где обычно молятся женщины.

Пострадали еще несколько десятков человек.

Сначала сообщали, что неизвестный бросил взрывное устройство в храм, когда там шла служба. Однако потом очевидцы подтвердили: сумку с взрывным устройством в соборе оставила женщина, пишет РИА Новости.

По некоторым данным, взрывное устройство весило порядка шести килограммов и было приведено в действие дистанционно. Указывается, что это было мощное устройство, учитывая разрушения и силу взрывной волны.

В стране после случившегося усилили меры безопасности. МВД Египта распорядилось усилить охрану всех церквей.

В настоящее время сотрудники прокуратуры находятся на месте происшествия, досматривают место, собирают улики. Также были перекрыты все дороги, продолжают работать взрывотехники.

Позже в интернете появилось видео с места взрыва в коптском соборе. На записи виден дым от взрыва и разрушения внутри.

Напомним, в ночь на воскресенье два взрыва прогремели в столице Турции, Стамбуле. Число погибших там уже возросло до 38 человек. Инцидент произошел после футбольного матча между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". Два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Случившееся прокомментировал президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Этой ночью в Бешикташе произошло террористическое нападение на наши силы безопасности и граждан. Как видно, целью взрыва, произошедшего сразу после встречи (футбольного матча) "Бешикташа" и "Бурсаспора", было добиться как можно больше жертв. К сожалению, в результате произошедшего у нас есть погибшие и раненые", — указал президент.

Он заявил, что Турция продолжит бороться с террористическими организациями и "никогда не прекратит их преследовать".

А в пятницу взрывы прогремели в Нигерии. Два взрыва произошли на рынке в населенном пункте Мадагали. По сведениям властей, вылазку осуществили террористки-смертницы, принадлежавшие, скорее всего, к действующей в стране террористической группировке "Боко харам". Согласно информации властей, обе смертницы были школьницами. Число жертв, по последним данным, составило 56 человек. Как сообщили в МИДе, российских граждан среди жертв и пострадавших нет.

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Взрыв в Каире
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