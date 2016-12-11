ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру

За ночь при активной поддержке авиации Воздушно-космических сил России сирийские правительственные войска отразили все атаки террористов на Пальмиру, сообщает Минобороны.

Фото: AP

Как отмечается, самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по позициям, колоннам и резервам боевиков. По данным оборонного ведомства, уничтожено 11 танков и боевых машин пехоты, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль и более 300 террористов, сообщает РИА Новости.

"Атакующие боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию", — говорится в сообщении Минобороны.

Как накануне писали СМИ, вооруженные подразделения группировки "Исламское государство" (запрещена в России) вновь вошли в сирийскую Пальмиру, из которой они были выбиты девять месяцев назад. Древний город тогда был освобожден от ДАИШ 27 марта при содействии ВКС России. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителя организации Сирийский наблюдательный пункт за правами человека. Боевики заняли северо-западную ее часть. Наступление они развернули еще на неделе в попытке вновь захватить Пальмиру.

Сообщалось, что командование сирийской армии перебросило из Хомса резервные части для отражения атаки на Пальмиру.

Однако после массированных российских ударов боевики террористической группировки "Исламское государство" были вынуждены отступить. В рамках операции Воздушно-космические силы РФ задействовали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и свыше 20 боевых вертолетов. Кроме того, по высотам Ат-Тар были нанесены удары крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, российские военные продолжают работу в Алеппо. Как передает Лайф, по данным Министерства обороны России, всего лишь за сутки российские сапёры в Алеппо разминировали территорию площадью в 8,5 га. В первую очередь разминированию подлежала основная инфраструктура города: дороги, электростанции, больницы, школы, здания религиозных учреждений.

— Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают разминирование освобождённых от боевиков кварталов в восточной части Алеппо, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее подобная операция по разминированию была успешно проведена в Пальмире.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня