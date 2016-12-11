Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру

Происшествия

За ночь при активной поддержке авиации Воздушно-космических сил России сирийские правительственные войска отразили все атаки террористов на Пальмиру, сообщает Минобороны.

356590.jpeg
Фото: AP

Как отмечается, самолеты ВКС России в течение ночи нанесли 64 воздушных удара по позициям, колоннам и резервам боевиков. По данным оборонного ведомства, уничтожено 11 танков и боевых машин пехоты, 31 оснащенный крупнокалиберными пулеметами автомобиль и более 300 террористов, сообщает РИА Новости.

"Атакующие боевики активно применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками, бронетехнику и реактивную артиллерию", — говорится в сообщении Минобороны.

Как накануне писали СМИ, вооруженные подразделения группировки "Исламское государство" (запрещена в России) вновь вошли в сирийскую Пальмиру, из которой они были выбиты девять месяцев назад. Древний город тогда был освобожден от ДАИШ 27 марта при содействии ВКС России. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на представителя организации Сирийский наблюдательный пункт за правами человека. Боевики заняли северо-западную ее часть. Наступление они развернули еще на неделе в попытке вновь захватить Пальмиру.

Сообщалось, что командование сирийской армии перебросило из Хомса резервные части для отражения атаки на Пальмиру.

Однако после массированных российских ударов боевики террористической группировки "Исламское государство" были вынуждены отступить. В рамках операции Воздушно-космические силы РФ задействовали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и свыше 20 боевых вертолетов. Кроме того, по высотам Ат-Тар были нанесены удары крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, российские военные продолжают работу в Алеппо. Как передает Лайф, по данным Министерства обороны России, всего лишь за сутки российские сапёры в Алеппо разминировали территорию площадью в 8,5 га. В первую очередь разминированию подлежала основная инфраструктура города: дороги, электростанции, больницы, школы, здания религиозных учреждений.

— Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают разминирование освобождённых от боевиков кварталов в восточной части Алеппо, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее подобная операция по разминированию была успешно проведена в Пальмире.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Спасение Пальмиры: символ победы
Темы Сирия Пальмира
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как отбелить белые вещи
Рецепты
Как отбелить белые вещи
"Бальзам" от старения и ожирения
Красота
"Бальзам" от старения и ожирения
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Казахстан готовится отметить 25-летний юбилей
Как отстоять права
Москва - адрес прав человека
Мировая кооперация
Доклад ООН: Советы странам АТР
Читательский топ
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
Европа
ЕС все-таки предоставит Украине и Грузии безвизовый режим?
США и Канада
CNN: США пора капитулировать перед Россией
Происшествия
Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии, была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Общество
Ярмольник и Фоменко оправдываются за Крым и "русское быдло". ВИДЕО
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Как отстоять права
Творцы и гранты
Северная Америка
Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма

Он назвал историю событий последних лет на Украине и в Крыму одним из самых вопиющих примеров "поддельных новостей".

Экс-член команды Трампа рассказал о признании Крыма
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Газпром остановит подачу газа через Украину за воровство
Александр Артамонов Новый премьер Франции - человек в футляре Александр Артамонов Юрий Носовский Какая оса ужалит преступников в США Юрий Носовский Андрей Соколов Творцы и гранты Андрей Соколов
Комментарии
bugbu mijio USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
vkontakte_378129471 Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Вениамин Перепелицин(Facebook) Зачем Катар вошел в "Роснефть"?
Google_107800670260554063990 На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Алексей Генералов(Mail.Ru) Кубинский автопарк
V H Коллекторы боятся должников-кавказцев и "трясут" москвичей
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?