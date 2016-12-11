В Тбилиси "мирная" акция за легализацию марихуаны переросла в битву с полицией

В грузинской столице акция за легализацию марихуаны переросла в столкновения с полицейскими. Организаторами митинга выступили активисты движения "Белый шум". Они требовали смягчить наркополитику в стране и легализовать легкие наркотики.

источник Pravda.Ru

Акция с требованием декриминализации легких наркотиков, которая была приурочена к Международному дню защиты прав человека, проходила под лозунгом "Декриминализация 2016". Ее участники заявляли, что существующая в Грузии наркрополитика ущемляет права человека, поэтому парламент должен либерализовать в этой сфере законодательство, сообщает Интерфакс.

Участники акции ссылались на то, что в Грузии употребляют марихуану полмиллиона человек, а правительство проводит в отношении них репрессивную политику.

Стычка произошла после того, как сотни участников акции перекрыли движение на проспекте Руставели и не подчинялись требованиям полиции освободить дорогу. Двух человек задержали, однако манифестанты попытались отбить их у полиции.

Как заявила журналистам одна из активисток движения "Белый шум" Кета Габуния, на данной акции было более 3 тыс. человек. "Но нас намного больше. Это была последняя мирная акция, и если власти не прислушаются к нашим требованиям и не изменят наркополитику, акции примут уже радикальный характер", — сказала она.

По статистике, в Грузии на 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Большинство из них курят марихуану. За ее хранение и продажу в стране наказывают тюремным сроком до 11 лет, за употребление — до года.

Также накануне в Тбилиси прошли акции против повышения с 1 января акциза на импорт автомобилей и нефтепродукты. Как сообщает Интерфакс, собравшись в Дигоми, у олимпийского стадиона, участники акции на сотнях автомобилях устроили шествие через весь город к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели, чтобы донести до властей свои требования и те проблемы, которые возникнут в стране в случае утверждения депутатами изменений в Налоговом кодексе.

"Законопроект, внесенный в парламент, вводит в заблуждение людей, якобы власти, заботясь об экономике и экологии, вводят новые налоговые регуляции, но на самом деле они ставят целью заполнение дыр в госбюджете", — заявил журналистам руководитель НПО "Экотранспорт центр" Васо Урушадзе.

По словам манифестантов, на фоне существующих в стране тяжелых социальных условий, это вызовет рост цен, еще большее обнищание населения и потерю рабочих мест.

Как сообщают грузинские СМИ, аналогичная акция протеста прошла в субботу и в городе Кутаиси перед зданием парламента Грузии, участники которой заявляли, что это предупредительная акция, но если власти не изменят свое решение, то их протест примет еще более массовый и широкомасштабный характер.

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