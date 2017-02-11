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Источник Правда.Ру

Экс-замглавы генштаба Украины скончался в своем кабинете

Происшествия

Бывший замглавы Генштаба Украины, ректор Национального университета обороны Геннадий Воробьев скончался на рабочем месте. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Юрий Бирюков в своем Facebook.

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фото: Википедия, Геннадий Воробьев

Это случилось 11 февраля. Как сообщил Юрий Бирюков, Геннадий Воробьев провел сегодня совещание, после чего вернулся в свой кабинет, где и скончался.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook, что Воробьев "руководил на передовой в 2014–2016 годах".

Соболезнования семье Воробьева уже выразил президент Украины Петр Порошенко.

По словам советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова, погибший был талантливым, умным, мудрым человеком. При этом не всегда удобным, продолжил Бирюков, отметив, что Воробьев провел в Донбассе много больше, чем другие.

Геннадий Воробьев родился 25 июня 1961 года в грузинском Ахалкалаки в семье военных. С 4 февраля 2015-го по 21 мая 2016-го являлся первым замглавы украинского Генштаба.

К слову, проблемы со здоровьем у тех, кто вернулся из зоны так называемой "АТО" на Донбассе возникают довольно часто. Украинские военные даже решили обезопасить бывших участников карательной операции. Как ранее сообщала "Правда.Ру", на Украине опубликовали рекомендации для родных военнослужащих. Конкретное содержание этих советов буквально ввергло в ступор даже часть "свидомой аудитории". 

Согласно им, к "бойцу нельзя подходить сзади - высок уровень боевого рефлекса". То есть, может, невзначай и "зашибить" кого-то из домашних. В его присутствии "нельзя плакать". Видимо, оттого, что каратель еще может принять жену или тещу за "пленных террористок" - с соответствующим к ним отношением.

Переставлять в квартире мебель тоже нельзя - в "атошную" голову могут придти мысли о том, что "семейное гнездышко" захвачено врагами и, чтобы их оттуда выбить, придется проводить "антитеррористическую операцию местного масштаба".

Но особенно пикантно звучит рекомендация "воздержаться от просмотра новостных программ" и "передач и фильмов со сценами насилия".

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