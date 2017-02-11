У москвича пропал со счета в банке миллиард рублей

Москвич пришел в банк, чтобы получить деньги со счета, и обнаружил, что их там нет. Случай произошел с клиентом банка "Пересвет". В общей сложности он хранил в кредитном учреждении миллиард рублей: 10 миллионов в долларах и больше 6 миллионов в евро.

Житель столицы открыл счет два года назад, получить средства решил сейчас, но не смог, поскольку обнаружил, что их кто-то снял со счёта без его ведома. Мужчина обратился в полицию. Он считает, что деньги похитили работники банка, передает "Лайф".

Православный банк "Пересвет" - акционерное коммерческое предприятие, которое занимается благотворительностью и духовным развитием отечества. В октябре 2016 года банк "Пересвет" ограничил выдачу вкладов физлиц. ЦБ уже во второй раз ввел мораторий на выплаты кредиторам и вкладчикам банка. На этот раз его действие продлится до 23 апреля. Кроме того, в банке сейчас действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В настоящее время ЦБ РФ, акционеры и кредиторы банка "Пересвет" обсуждают вариант оздоровления банка.

"Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)".

Недавно в СМИ появилась информация, что "Пересвет" подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с Альфа-банка почти 10,6 млрд рублей.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!