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Самое высокое дерево в мире упало из-за шторма в Калифорнии

Происшествия

 

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фото: Facebook, Calaveras Big Trees Association

Одна из самых популярных калифорнийских гигантских секвой упала под натиском сильного тихоокеанского шторма. Легендарная "Хижина первопроходца" в Государственном парке больших деревьев в Калаверасе повалилась на землю из-за зимних штормов, которые атаковали Калифорнию и Неваду.

Шторм, который будет влиять на погоду до среды включительно, возможно, станет сильнейшим в регионе за более чем 10 лет.

Тысячелетняя секвойя была известна тем, что 137 лет назад в ней прорубили тоннель, через который раньше даже проезжали автомобили. До создания тоннеля в стволе дерева была выемка размером с небольшую комнату, за что секвойя получила свое название Pioneer Cabin — "Первая хижина".

По словам администрации парка, дерево находилось в плохом состоянии. У него осталась только одна живая ветка, а прорубленный тоннель мешал секвойе получать питание, передает Los Angeles Times.

Организация "Национальные парки Калифорнии" отметила, что из-за огромной дыры дерево не могло больше выдерживать вес верхней части. Организация также пишет, что отверстие "снизило способность дерева противостоять пожарам".

Точная высота секвойи неизвестна, диаметр — 10 метров. Известно, что секвойи живут более 3 тысяч лет. Деревьям в Государственном парке больших деревьев в Калаверасе более 1000 лет.

Как передает Associated Press, жители Калифорнии буквально оплакивают гибель одного из символов штата. Сообщается, что многие местные жители восприняли это как личную трагедию.

"Как будто кто-то в семье умер", — говорит 65-летняя Джойс Браун.

По словам женщины, ей было 12 лет, когда родители впервые показали ей дерево с тысячелетней историей. С тех пор четыре поколения семьи Браун провели бесчисленное количество часов, гуляя в тоннеле.

С Браун согласен и Джон Риппер из Мичигана. Он рассказал агентству, что за 55 лет ему удалось побывать в 70 странах мира, однако впечатление, произведённое знаменитой секвойей, сложно с чем-либо сравнить.

Между тем на США обрушилась напасть в виде снегопада. Штаты продолжает заваливать снегом. Теперь под удар стихии попала и солнечная Калифорния. Снежная буря уже привела к перебоям в работе общественного транспорта. Работу экстренных служб затрудняет сильный ветер. Кроме того, синоптики предупреждают об опасности наводнений.

Смотрите фоторепортаж о смерти лесного гиганта

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