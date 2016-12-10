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Два бегуна умерли из-за разрыва сердца на китайскому полумарафоне

Происшествия

Двое атлетов скончались во время Международного полумарафона, который проходил сегодня в городе Сямынь провинции Фуцзянь. Как сообщают местные СМИ, оба спортсмена были гражданами Китая.

Два бегуна умерли из-за разрыва сердца на китайскому полумарафон
Фото: АР

Во время забега у двух участников случилась остановка сердца и дыхания. Медики оказали им экстренную помощь, но, несмотря на все усилия, бегуны умерли. У одного из атлетов сердце отказало сразу после пересечения финишной черты, другому стало плохо за 4,5 км до конца дистанции.

Организаторы Международного полумарафона уже принесли родным и близким погибших свои соболезнования.

Напомним, ранее в американском городе Детройт, во время марафонского забега скончались сразу трое спортсменов. Медики в недоумении: одному из умерших нет еще и 30 лет.

По информации организаторов забега, первый спортсмен — 36-летний Дэниель Лэнгдон — скончался на участке марафона между 11-ой и 12-ой милями. Спустя некоторое время в этом же районе умер другой бегун — 65-летний Рик Браун. Третий участник забега — 26-летний Джон Фенлон — скончался, пробежав уже половину дистанции.

По предварительной версии, каждый из бегунов скончался от сердечного приступа, хотя организаторы соревнований конкурса обязали всех участников предоставить справку о состоянии своего здоровья, а на самом марафоне дежурили сразу шесть бригад медиков.

А в 2014 году прямо на площадке во время тренировки умер баскетболист молодежного клуба ЦСКА-2 Руслан Гаглоев. Неожиданно Руслану стало плохо. Он потерял сознание и упал. До приезда скорой помощи за жизнь баскетболиста боролись врачи команды, но спасти его не удалось. Руслан умер от остановки сердца.

Перед сборами Руслан, как и другие игроки команды, прошел углубленное медобследование, проблем сердцем тогда у молодого человека не обнаружили, передает МИР 24.

Отметим, в спортивной медицине есть специальная аббревиатура ВСС — внезапная смерть в спорте. Чем профессиональнее — тем опаснее. В первый "документированный раз" это случилось в 490 году до нашей эры. Молодой солдат из Афин умер во время марафона. Сегодня самыми летальными видами спорта считаются американский футбол, велосипедные гонки и футбол. В Австралии мотогонщики гибнут чаще остальных. В Швейцарии горные лыжи — самое летальное спортивное увлечение.

В России смерти бывают в разных видах спорта. Подавляющее большинство — гибель от травм или из-за проблем с сердцем. В 2008-м страна лишилась своей большой надежды в хоккее — умер Алексей Черепанов, чемпион мира 2007 года по хоккею с шайбой среди юниоров. Во время матча между "Витязем" и его командой "Авангард" у 19-тилетнего спортсмена остановилось сердце. Экспертиза подвела черту — юниор умер из-за сердечной недостаточности.

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Темы Китай спорт происшествия
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