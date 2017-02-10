Дорожные войны: Иркутского водителя расстреляли в пробке

В иркутской пробке убили человека. Водитель Mercedes преградил дорогу другому автомобилисту, после чего вышел из машины и расстрелял его в упор прямо в салоне автомобиля. Видеозапись появилась в одном из городских сообществ социальной сети "ВКонтакте".

источник Pravda.Ru

Не исключено, что причиной послужил конфликт на дороге. Как сообщает "Звезда", в министерстве внутренних дел региона ознакомились с видеороликами и в данный момент выясняют обстоятельства дела. На данный момент причина конфликта водителей остаются неустановленной.

Подобные инциденты все чаще появляются в СМИ. В Иркутской области один из водителей попытался объехать большую пробку по обочине, другой, простоявший в заторе около часа, набросился на него с кулаками. Видео драки сняла камера регистратора одной из стоявших в заторе машин.

В Туапсинском районе водитель выезжал с второстепенной дороги на главную и потребовал уступить ему дорогу у незнакомого водителя легковушки. Тот сказал, что это невозможно из-за затора, сообщили интернет-порталу "Кубань 24" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. В ответ мужчина сломал боковое зеркало не уступившего ему автомобиля. После того как водитель пострадавшей машины потребовал прекратить нападение, злоумышленник ударил оппонента битой по голове. Тот потерял сознание.

А в Новороссийске водители поплатился за "хамскую езду". Мужчина спокойно стоял в пробке, когда к авто внезапно подбежали трое неизвестных. Взбешенные чем-то мужчины разбили заднее стекло иномарки пустой бутылкой. Тогда ее водитель выскочил из машины и сразу же попал "под раздачу". Пока автомобилиста избивали ногами, другие водители, явно скучавшие в пробке и точно наблюдавшие за происходящим, даже не пытались вмешаться и помочь мужчине. Уже позже со слов очевидцев стало известно, что владелец иномарки "получил по заслугам" за свою хамскую езду.

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