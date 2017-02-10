На встрече латвийского президента с главами ФРГ, Литвы и Эстонии упала люстра

8 февраля глава Латвии Раймондс Вейонис принимал гостей в своей резиденции — Рижском замке. К нему прибыли президенты Германии Йохима Гаука, Литвы Далю Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд. Во время встречи в помещении рухнула люстра.

фото: Википедия, Раймондс Вейонис

Вейонис въехал в отремонтированное здание только в прошлом году, но за это время резиденцию уже успело затопить. Тогда прорвало трубу, подававшую воду в устройство для увлажнения воздуха, в результате оказалась затоплена примерно треть площади уникального Белого зала, построенного в 1818 году по проекту губернского архитектора Фридриха Кристиана фон Брейткрейца. И вот — новая напасть.

Отмечается, что люстра рухнула в вестибюле замка. В результате ЧП никто не пострадал, заверило управляющее зданием латвийское предприятие, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Рижскому замку почти 700 лет. Во время войн он неоднократно разрушался и был возведен заново в 1515 году.

Резиденцией президента замок стал в 1922 году.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!