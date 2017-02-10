400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Больше 400 дельфинов-гринд выбросились на берег мыса Фаруэлл на севере новозеландского острова Южный. Это случилось в ночь на 10 февраля. 300 животных погибли.

Фото: REX

На мысе собрались сотни добровольцев, которые смогли вывести около 50 животных на глубину. Еще около ста живых дельфинов остаются у берега — люди укрыли их кусками ткани и постоянно поливают водой, чтобы уберечь от солнечных лучей.

Причину трагедии пока не сообщают. Однако некоторые эксперты заявили, что ЧП спровоцировало загрязнение воды, передает ТАСС.

Как сообщала Правда.Ру, специалистам удалось узнать, почему дельфины и киты выбрасываются на берег. Ученые из НАСА выяснили, что причина — в солнечных бурях.

Солнце "выстреливает" огромными сгустками, "шарами" заряженных частиц. Они сильно влияют на работу спутников, вращающихся вокруг Земли, и после попадания в атмосферу нашей планеты — на энергетические сети и электронное оборудование, особенно, телекоммуникационное. Некоторые ученые считают, что они могут также влиять и на поведение живых существ, включая морских животных.

Подмечено, что чаще всего массовые самоубийства китов, дельфинов и морских свиней происходят в Новой Зеландии и Австралии.

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