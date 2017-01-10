"Изолированный" Брейвик жалуется на "нечеловеческие условия" содержания

В Норвегии началось заседание апелляционного суда по делу осужденного пять лет назад за терроризм Андерса Беринга Брейвика. Суть иска кровавого убийцы - жалоба на негуманные условия содержания в тюрьме.

Фото: AP

Брейвик, вошедший в зал заседаний, поприветствовал суд нацистским жестом.

Начавшийся суд проходит в тюрьме Шиен, в 100 километрах от Осло, где отбывает наказание Брейвик. Слушания запланированы до 18 января, будут рассмотрены сразу две апелляции - как государства, так и самого Брейвика. Обе стороны не согласились с решением районного суда Осло, который рассматривал жалобу осужденного весной прошлого года.

Тогда требования Брейвика были частично удовлетворены: суд признал, что имеются нарушения отдельных пунктов Европейской конвенции о правах человека и, в частности, случаи продолжительных (до 23 часов) изоляций Брейвика. Вместе с тем, суд не нашел каких-либо нарушений Европейской конвенции по правам человека, а именно статьи 8 и которая касается уважения частной жизни, права на переписку.

В своих апелляциях Брейвик продолжает жаловаться на изоляцию и недостаток общения с другими людьми. Государство же не считает, что Брейвик изолирован. В Осло уверены, что расширение контактов Брейвика может вдохновить его единомышленников на новые преступления.

Осужденный имеет доступ к трем помещениям - к жилому, учебному и тренировочному залу. При этом он находится в особо охраняемом крыле тюрьмы. Ему запрещено общаться с другими заключенными, но он может говорить с охранниками и другим персоналом.

В декабре 2014 года решением исправительной службы Норвегии Брейвик был лишен праваписать письма.

Чиновники, наблюдая за перепиской преступника, пришли к выводу, что таким образом он вербует своих сторонников. по их мнению, такого рода общение может примвести к новым терактам в стране. За все время пребывания в заключении Брейвик пытался отправить 220 писем и все они были адресованы людям, ранее Брейвику не известных, пишет норвежское издание VG.

По словам начальника тюрьмы, где отбывает наказание Брейвик, администрация читает всю корреспонденцию преступника. По его словам, Брейвик переписывается не только с Норвегией, но и с жителями других стран.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели в 2011 году восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя до сих пор не считает.

Сам Брейвик уверен, что убийства он совершал во благо, пытаясь привлечь европейскую общественность к исламизации Европы. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере наказания. В тюрьме Брейвик проведет 21 год с возможным продлением срока заключения.

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