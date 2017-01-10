Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Число жертв Ангарского маньяка растет

Происшествия

Новое обвинение еще по 25 эпизодам предъявлено экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, уже осужденному пожизненно за убийство 22 женщин. К настоящему моменту мужчина уже дал признательные показания по 59 убийствам.

357922.jpeg
Фото: REX

Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в январе 2015 года бывший офицер МВД был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин. Тогда сообщалось, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, однако приговор до сих пор не вступил в силу. Поскольку идет расследование по новому делу, Попков по-прежнему остается в иркутском СИЗО.

В суде было доказано, что преступления Попков совершал в период с 1994 по 2000 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Вблизи нескольких жертв были обнаружены следы колес автомобиля «Нива», что позволило вычислить подозреваемого. Для установления его личности были опрошены не менее 30 тысяч человек.

Кроме того, всего было проведено более 300 различных экспертиз и более 2,5 тысячи геномных исследований

На первоначальном этапе предварительного следствия Попков признавался лишь в совершении убийств трёх женщин. Однако в результате правильно спланированных следственных действий следователям удалось собрать доказательства причастности Попкова к совершению 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.

Кроме фактов убийств, доказано два покушения на убийство. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком. Именно это придавало всей это трагической истории особый ужасный смысл.

Начал совершать свои преступления Чистильщик еще работая оперативным дежурным в ОВД и часто искал своих жертв непосредственно во время службы. Ночью под каким-либо предлогом отъезжал на «охоту» иногда даже в милицейской форме. Не исключено, что эту «работу» он считал частью своего служебного долга.

Вычислял своих жертв Попков по собственным критериям "распущенности": достаточно было того, что женщина в поздний час находилась на улице и соглашалась сесть в машину к неизвестному мужчине. Нередко убийца склонял своих будущих жертв к сексуальной близости, если они не соглашались, то он прибегал к насилию.

Свою первую жертву Чистильщик убил бутылкой из-под шампанского, а тело потом просто сжег на костре. В своей машине Попков возил целый арсенал смертельных инструментов - от пилы до стамески. Тела убитых женщин вывозил в лесные массивы. Некоторых из его жертв находили лишь через несколько месяцев после исчезновения.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы маньяк пожизненное заключение
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
"Барин" из "Диссернета": За что "провокатора с Болотной" выгнали из ПЕН-центра
Украина
Украинский олигархат готовится к капитуляции
Российское кино
Андрей Кончаловский: Рай начинается, пока вы живы
Читательский топ
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Названы самые сексуальные женщины России
Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Общество
Названы самые сексуальные женщины России
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся ли после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"

О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения "Ту-154"
Юрий Носовский Украинский олигархат готовится к капитуляции Юрий Носовский Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов Андрей Соколов Голубь на "великой шахматной доске" Андрей Соколов
Комментарии
Николь Смитт Вербицкая: Сочинения выпускников школ лучше оценивать по 100-бальной шкале
Mila Azarova Глава службы приставов высказался об отъеме единственного жилья должников
вячеслав судаков Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Mila Azarova Глава службы приставов высказался об отъеме единственного жилья должников
Lidia Maier Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Lidia Maier Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала
Юрий Юрьев Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
вячеслав судаков На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
вячеслав судаков Россию объявили мировой кибердержавой
Виктор Шультц Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?