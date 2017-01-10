Число жертв Ангарского маньяка растет

Новое обвинение еще по 25 эпизодам предъявлено экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, уже осужденному пожизненно за убийство 22 женщин. К настоящему моменту мужчина уже дал признательные показания по 59 убийствам.

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Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в январе 2015 года бывший офицер МВД был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин. Тогда сообщалось, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, однако приговор до сих пор не вступил в силу. Поскольку идет расследование по новому делу, Попков по-прежнему остается в иркутском СИЗО.

В суде было доказано, что преступления Попков совершал в период с 1994 по 2000 год. Обнаженные тела женщин с признаками изнасилования и насильственной смерти находили на территории Ангарского и двух соседних районов Иркутской области. Вблизи нескольких жертв были обнаружены следы колес автомобиля «Нива», что позволило вычислить подозреваемого. Для установления его личности были опрошены не менее 30 тысяч человек.

Кроме того, всего было проведено более 300 различных экспертиз и более 2,5 тысячи геномных исследований

На первоначальном этапе предварительного следствия Попков признавался лишь в совершении убийств трёх женщин. Однако в результате правильно спланированных следственных действий следователям удалось собрать доказательства причастности Попкова к совершению 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. После этого, по некоторым данным, он работал на трубном заводе, в ЧОП, а также занимался перепродажей машин. В 2012-м мужчина был задержан во Владивостоке, куда поехал за очередным автомобилем.

Кроме фактов убийств, доказано два покушения на убийство. Сам бывший милиционер утверждал, что убивал лишь «распутных женщин», а потому называл себя Чистильщиком. Именно это придавало всей это трагической истории особый ужасный смысл.

Начал совершать свои преступления Чистильщик еще работая оперативным дежурным в ОВД и часто искал своих жертв непосредственно во время службы. Ночью под каким-либо предлогом отъезжал на «охоту» иногда даже в милицейской форме. Не исключено, что эту «работу» он считал частью своего служебного долга.

Вычислял своих жертв Попков по собственным критериям "распущенности": достаточно было того, что женщина в поздний час находилась на улице и соглашалась сесть в машину к неизвестному мужчине. Нередко убийца склонял своих будущих жертв к сексуальной близости, если они не соглашались, то он прибегал к насилию.

Свою первую жертву Чистильщик убил бутылкой из-под шампанского, а тело потом просто сжег на костре. В своей машине Попков возил целый арсенал смертельных инструментов - от пилы до стамески. Тела убитых женщин вывозил в лесные массивы. Некоторых из его жертв находили лишь через несколько месяцев после исчезновения.