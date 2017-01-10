Житель Урала получал три пенсии в разных регионах

К полутора годам условного наказания приговорил Полевской городской суд Свердловской области местного пенсионера, который на протяжении нескольких лет получал пенсию одновременно в Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае и на Среднем Урале. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Был установлен факт получения жителем города Полевского пенсии по старости одновременно в нескольких субъектах РФ на протяжении нескольких лет. Приговором городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере", ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

Как стало известно в ходе прокурорской проверки, мужчина в июле 2007 года обратился в управление Пенсионного фонда России в городе Полевском за назначением пенсии по старости, скрыв при этом факт назначения ему в марте 2006 года и получения трудовой пенсии по старости (вплоть до 31 июля 2009 года - прим.ТАСС) в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа, а также получения в связи со сменой места жительства пенсии по старости с 1 августа 2009 года в городе (ХМАО - Югра).

Прокуратура направила материалы в следственные органы. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина в течение 10 лет, начиная с августа 2006 года, получал пенсию также в Краснодарском крае, которая впоследствии была переведена в город Северобайкальск Республики Бурятия.

"Данные выплаты прекращены только в августе 2016 года. Материалы по данному факту выделены в отдельное производство и направлены в следственные органы Краснодарского края для дачи уголовно-правовой оценки", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по результатам надзорных мероприятий прокуратура направила в Полевский городской суд исковое заявление о взыскании в интересах РФ с жителя города Полевского излишних сумм страховой пенсии в размере свыше 746 тыс. рублей.

"Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора, взыскав с мужчины в пользу государства излишне полученные суммы пенсии", - резюмировали в ведомстве.

Мошенничество с социальными выплатами не такая уж редкость. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, в Германии некий мигрант, не имевший даже вида на жительство и работу, умудрился получать социальное пособие на четырех своих жен с детьми, живущих в разные немецких городах. Всего его большое семейство обходилось немецким налогоплательщикам в 30 тысяч евро в месяц, при том, что средняя заработная плата за самую "грязную" работу в Германии составляет всего 2 461 евро.