"Урок терроризма": Зачем школьников пугали шахидами и расстрелом

Как могут выглядеть настоящие террористы узнали студенты Тихвинского медицинского колледжа. Сделано это было для того, чтобы у молодежи не было иллюзий, что экстремисты - это такие борцы за свободу и справедливость, добрые и пушисты. Так свою акцию объяснили организаторы.

Само мероприятие прошло еще 3 декабря, но скандал разразился только сейчас, после того, как в соцсетях появился возмущенный пост, в котором описывалось, как в актовый зал училища пришли люди, похожие на боевиков и женщин-"шахидок", и начали молиться и стрелять. При этом у одной из девушек началась истерика.

Вскоре стали появляться кое-какие "шокирующие подробности о том, что детей, якобы ни чем не подозревавших, согнали в зал, где инструкторы повели себя так, что поверить в террористическую атаку было несложно.

Однако из жительниц Тихвина так описала происходившее: "Среди них была женщина, одетая шахидкой и обмотанная взрывчаткой. Через некоторое время она сказала, что отсчёт пошёл, и начала молиться. Было произведено несколько выстрелов в воздух. Люди были в шоке. Кто-то истерил, кого-то ставили лицом к стенке, звонить не давали. Когда одна из студенток отказалась отдать телефон, другому студенту приставили дуло к виску и сказали, что застрелят, если она не прекратит".

Мероприятие организовал центр "Патриот" - государственное бюджетное учреждение, созданное правительством Ленинградской области.

Руководитель этой организации, Павел Бараненко, в беседе с Лайфом рассказал, что руководство колледжа должно было предупредить студентов о запланированном мероприятии по профилактике безопасности. Однако обо всех подробностях заранее они действительно не должны были знать.

"Зачем надо было предупреждать? Ведь тогда пропадает весь смысл тренировки, а начинается веселье. А ведь если бы ситуация была бы реальной, то ваши коллеги писали бы уже от трупах. Моя задача состоит в том, чтобы трупов не было, - сказал Павел Бараненко.

По его мнению, жалобы в соцсетях - это просто "либеральные сопли", недовольным он предложил обратиться в прокуратуру с заявлениями. Во время мероприятия, отметил Бараненко, в актовом зале было и руководство училища. Если бы они не одобрили происходящее, то действие было бы сразу прервано.

Павел Бараненко напомнил про Варвару Караулову, которая была завербована террористической организацией. Сейчас бывшей студентке МГУ грозит вполне реальный срок.

Как выясняется, сегодня молодежь не довольствуется официальной информацией, а читает в интернете все, что доступно, в том числе, и экстремистские источники, видит ролики, которые делают террористы. В результате у них формируется искаженная картина мира, считает Бараненко.

По его словам, молодые люди смотрят рекламные кадры ИГ*, а потом заявляют, что в Сирии идет священная война за веру и свободу. Поэтому и выбрана была такая цель мероприятия в колледже:показать, что представляют из себя террористы на самом деле, и какие у них методы. При этом форма мероприятия по профилактике терроризма проходит обкатку и в будущем может меняться.

"Если кто-то напугался, значит, он точно не будет в соцсетях поддерживать беседы о том, какие хорошие ИГ и террористы, что они борются за свободу, налет робингудства с них будет сбит. Если мы кого-то напугали - это замечательно", - заключил Павел Бараненко.

Как подтвердил директор колледжа Николай Зайцев, студенты действительно предупредили заранее, что в актовом зале будет проходить мероприятие по безопасности. О том, что скандальный пост в соцсетях далек от истины, подтвердила и заместитель директора колледжа по безопасности Татьяна Меркулова.

По ее словам, никаких угроз не было - ничего из того, о чем теперь пишут в соцсетях. "Со мной это было согласовано: письмо от комитета по молодёжной политике, приказ по учреждению. Мы не сами придумали. О том, что будет мероприятие, все дети были оповещены. Они зашли и сразу же рассказали, что это значит. Всё, что написано в СМИ, бред. Беременные женщины, которые якобы там были, одна преподавательница сама пошла, потому что посчитала это интересным. У меня есть фотографии детей, которые с довольными и счастливыми лицами фотографировались с ними. Никому пистолет к виску не прикладывали, никого не выносили оттуда, - рассказала Меркулова.

Мероприятие прошло по инициативе комитета по молодёжной политике правительства Ленинградской области. Причём аналогичные мероприятия проходили и в других учебных заведениях.

"Даже на тех фотографиях, которые у вас есть, запечатлены сотрудники полиции, все ребята были в курсе, никаких физических воздействий на подростков не производилось. Эта технология отработанная. Ну, может, надо что-то дорабатывать, чтобы все до конца поняли - она максимально гуманистична и никого не травмирует. Жалоб не было, наоборот, были доброжелательные отзывы, - сказал глава комитета Олег Иванов.

К слову, мероприятия по профилактике терроризма центр "Патриот" проводит не самостоятельно, а привлекает подрядчиков по госконтракту. Пять таких мероприятий оценили в 856 тысяч рублей. Согласно условиям конкурса, подрядчик доносит информацию в "игровой форме", при этом инструкторы должны иметь соответствующую экипировку: военную форму, бронежилеты, берцы, макеты оружия, взрывчатки, штык-ножей.

Большинство студентов, с которыми пообщался Лайф, мероприятие оценили положительно. Однако подтвердили, что как минимум у одной девушки действительно не выдержали нервы.

"В соцсетях врут многие. Всего одной девушке плохо стало. У неё была истерика, её сразу вывели преподаватели. Остальные вели себя более-менее адекватно", - заявил студент колледжа Сергей.

Он подчеркнул, что в первые десять секунд многие действительно напугались, приняв происходящее всерьёз, однако очень быстро собравшимся объяснили, что они присутствуют при инсценировке.

"Страшно не было. Стреляли холостыми. Никто не боялся вроде. В целом интересно было. Паника - это всё зря", - заверяет другой студент.

Напомним одну историю, о которой рассказывала Правда.Ру, Недавно в США обвиняемый в подготовке массового убийства в штате Северная Каролина Джастин Салливан признался, что с сентября 2014 года смотрел в интернете видеозаписи терактов ИГ, таких как обезглавливание, и скачивал их к себе на компьютер. О своей приверженности идеям группировки Салливан открыто заявил родителям.

То есть, рядом с ним не было вербовщиков, но вербовка все-таки произошла - посредством интернета. 7 июня 2015 года он связался с одним из видных экстремистов Джунейдом Хуссейном (позднее убитым в Сирии), занимавшимся вербовкой сторонников через интернет для осуществления терактов в западных странах. Чтобы доказать свою верность группировке, американец намеревался расстрелять от ее имени сотни человек в Северной Каролине и Вирджинии. Хуссейн приказал Салливану снять теракт на видео.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. И обвинение, и защита считают эту меру наказания приемлемой.

В России также будут судить девушку, которую завербовали в ИГ. Варвара Караулова в конце ноября отказалась от признательных показаний, которые дала раньше. Она заявила, что испугалась угроз следователя. Он якобы сказал Варваре, что в противном случае посадит ее в тюрьму на 20 лет. Поэтому она и написала, что ехала вступать в ИГИЛ.

На допросе девушка, которую обвиняют в попытке примкнуть к террористической группировке, заявила, что сама является сторонницей радикальных взглядов и хотела жить под контролем шариата. Кроме того, россиянка защищала террористов. Она заявила, что считает их деятельность оправданной, в том числе и боевые действия. Завербовали Караулову тоже через интернет.