"Машина в хлам": Кортеж Эрдогана попал в крупное ДТП

Сегодня, по пути из дворца Хубер, официальной резиденции президента Турции Реджепа Эрдогана, в Мармаринский университет кортеж главы государства попал в серьезное ДТП. Кадры последствий аварии опубликованы в Сети.

Фото: скриншот с youtube.com

Авария произошла, когда кортеж президента Турции на факультет богословия в Мармаринском университете, где была запланирована пятничная молитва Эрдогана, передает местное издание Haberler.

По данным местных СМИ, в результате аварии четыре полицейских получили ранения и были госпитализированы. На кадрах видно, что автомобиль - участник президентского кортежа сильно пострадал. Вся передняя часть автомобиля разрушена.

Обстоятельства аварии выясняются. О состоянии здоровья самого турецкого президента не сообщается.

Из-за того, что участником аварии стал глава государства, на место происшествия сразу прибыли представители силовых структур, которые оцепили место ДТП. Однако движение на этом отрезке дороги перекрыто не было.

Судя по всему, это происшествие турецкие силовики не расценивают, как попытку покушения на главу государства. А вот в феврале прошлого года кортеж Эрдогана действительно хотели взорвать.

Как рассказывала Правда.Ру, утром 2 февраля 2015 года вблизи пути следования кортежа прогремело два взрыва. Оцепив место происшествия, силовики нашли еще несколько взрывных устройств.

И это было не первое покушение на Эрдогана. Например, в сентябре 2013 года, когда Эрдоган еще занимал пост премьера, неизвестные открыли автоматный огонь по охране его кортежа, когда тот возвращался из аэропорта Сабихи Гекчен в Стамбуле. А в мае 2011 года накануне парламентских выборов преступники атаковали полицейскую машину, сопровождавшую кортеж турецкого лидера.