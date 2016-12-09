В Apple впервые прокомментировали взрывы iPhone 7

Корпорация Apple прокомментировала ситуацию со взрывами их смартфонов в Китае. Представители компании уверены, что самовоспламенение происходит не по вине Apple, пишет Ubergizmo.

источник Pravda.Ru

Расследование, которые провели в компании, показало: взрывы происходят не по вине Apple, а по вине пользователей. По результатам проверок, воспламенения аппаратов были вызваны повреждением устройств и другими внешними факторами.

В частности, в компании думают, что смартфоны подвергались ремонту в неавторизованных сервисных центрах. Это приводило к повреждениям аккумулятора. Также среди возможных причин называется использование некачественных аксессуаров для iPhone.

Напомним, этой осенью стало известно о двух случаях, когда взрывались смартфоны этой марки.

В октябре житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины. Также в сентябре пользователь Reddit пожаловался, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.

Ранее Правда.Ру сообщала о другом случае с iPhone. В Австралии беременная женщина получила серьезный ожог из-за перегрева своего iPhone 7. Женщина поставила смартфон на зарядку и уснула рядом с ним, а проснулась от сильной боли в руке. Во время зарядки подключенное к сети устройство сильно перегрелось.

Кстати, до этого инциденты со взрывами смартфонов случались с телефонами Samsung. В США из-за Galaxy Note 7 случилось несколько ЧП.

Во Флориде из-за воспламенившегося телефона сгорел автомобиль. Местный житель оставил Galaxy Note 7 заряжаться на приборной панели своего "Джипа". Выглянув из окна дома, он обнаружил, что его машина объята пламенем. В результате пожара автомобиль полностью сгорел. В тот же день стало известно о пожаре в штате Южная Каролина из-за воспламенившегося смартфона Samsung. В сентябре телефон загорелся в руках у шестилетнего ребенка из Нью-Йорка, когда тот просматривал видео.

После этого многие авиакомпании запретили провозить устройства этой модели в самолетах, а Samsung сняла смартфоны с производства. Представители фирмы посоветовали своим покупателям выключить свои Galaxy Note 7 и больше не включать. Позже представители заявили. что пользоваться аппаратами нельзя. Людям предложили обменять их на новые.

После этих случаев продажи Samsung резко упали. Компания потеряла 22 миллиона долларов капитализации.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня