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Источник Правда.Ру

В Apple впервые прокомментировали взрывы iPhone 7

Происшествия

Корпорация Apple прокомментировала ситуацию со взрывами их смартфонов в Китае. Представители компании уверены, что самовоспламенение происходит не по вине Apple, пишет Ubergizmo.

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источник Pravda.Ru

Расследование, которые провели в компании, показало: взрывы происходят не по вине Apple, а по вине пользователей. По результатам проверок, воспламенения аппаратов были вызваны повреждением устройств и другими внешними факторами.

В частности, в компании думают, что смартфоны подвергались ремонту в неавторизованных сервисных центрах. Это приводило к повреждениям аккумулятора. Также среди возможных причин называется использование некачественных аксессуаров для iPhone.

Напомним, этой осенью стало известно о двух случаях, когда взрывались смартфоны этой марки.

В октябре житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины. Также в сентябре пользователь Reddit пожаловался, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.

Ранее Правда.Ру сообщала о другом случае с iPhone. В Австралии беременная женщина получила серьезный ожог из-за перегрева своего iPhone 7. Женщина поставила смартфон на зарядку и уснула рядом с ним, а проснулась от сильной боли в руке. Во время зарядки подключенное к сети устройство сильно перегрелось.

Кстати, до этого инциденты со взрывами смартфонов случались с телефонами Samsung. В США из-за Galaxy Note 7 случилось несколько ЧП.

Во Флориде из-за воспламенившегося телефона сгорел автомобиль. Местный житель оставил Galaxy Note 7 заряжаться на приборной панели своего "Джипа". Выглянув из окна дома, он обнаружил, что его машина объята пламенем. В результате пожара автомобиль полностью сгорел. В тот же день стало известно о пожаре в штате Южная Каролина из-за воспламенившегося смартфона Samsung. В сентябре телефон загорелся в руках у шестилетнего ребенка из Нью-Йорка, когда тот просматривал видео.

После этого многие авиакомпании запретили провозить устройства этой модели в самолетах, а Samsung сняла смартфоны с производства. Представители фирмы посоветовали своим покупателям выключить свои Galaxy Note 7 и больше не включать. Позже представители заявили. что пользоваться аппаратами нельзя. Людям предложили обменять их на новые.

После этих случаев продажи Samsung резко упали. Компания потеряла 22 миллиона долларов капитализации.

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Темы apple iPhone смартфоны
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