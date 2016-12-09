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Источник Правда.Ру

Следователи проверяют родителей, два года державших детей в машине

Происшествия

Следователи начали проверку после попадания в детский дом в Магадане двоих детей, которые якобы два года прожили в машине. Следствие полагает, что дети были лишены нормальных условий для проживания.

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источник Pravda.Ru

"Предварительно установлено, что семья Ж. — родители детей и их родной дедушка — в августе 2016 года прибыла в Магадан из Орловской области на автомобиле УАЗ и поселилась в частном доме у знакомых в городе Магадане. Путешествие длилось около двух лет. Все это время дети и семья проживали в автомобиле, при этом дети были лишены соответствующих условий для проживания, питания и гигиены", — цитирует пресс-службу управления СК РФ по Магаданской области РИА Новости.

Сейчас детей, возраст которых два и четыре года, у родителей забрали. Они находятся в детском доме. На теле малышей нашли повреждения, похожие на обморожения и ожоги.

Летом этого года был принят закон об уголовной ответственности родителей за наказание детей. Эксперты считают, что законы о защите детей от жестокости нужны, но родителей сразу, без разбирательств, сажать не нужно.

— Воспитание детей — процесс очень сложный. И семейное насилие в отношении беспомощных детей недопустимо. Но вот какая интересная история: о принятом законе и юристы, и общественность узнали постфактум. Его сперва приняли, и только потом начали обсуждать. Между тем, он касается практически 95 процентов россиян. Люди внезапно оказались в ситуации, когда они должны полностью изменить сложившийся уклад и воспитывать детей не так, как привыкли, а по-другому, как им диктует новый закон, — рассказала Правде.Ру доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар.

Она добавила, что новый закон содержит такие понятия, как "жестокое отношение к детям", "побои", "унижение", "уничижение". Но кто знает, как посмотрят правоохранители на отношения, которые сложились в данной конкретной семье?

— Родителей за такие поступки нельзя тут же подводить под уголовное наказание. Они автоматически получат судимость, а ребенка изымут из семьи и передадут социальным службам. Я как юрист видела много детей, с которыми родители, особенно мамы, обращались жестко. Не жестоко, а именно жестко. Но когда их забирали у матерей, дети получали серьезные психологические травмы. Потому что это были их мамы, папы, их семьи, которые никто и ничто не заменит.

Привычка воспитывать детей "кнутом" восходит еще к ранним временам. Еще в начале ХХ века общество относилось к детям как к некой собственности родителей. Можно хотя бы вспомнить русскую пословицу: "Если родитель бережет розгу, он портит ребенка". Причем этот элемент "воспитания" входил в общемировую культуру. Времена меняются, но традиции во многом остаются прежними.

Психологи уверены: в этой ситуации государству очень важно проводить правильную политику в части просвещения родителей и детей. Иногда люди даже не понимают, что подвергают детей насилию. Зачастую родители считают, что они лучше знают нужды и чаяния своего ребенка и навязывают ему свой выбор. Может показаться, что это проявление родительской заботы. На самом деле, это насилие, налицо полное игнорирование интересов, потребностей и желаний ребенка. Читайте подробнее в материале: Все смешалось в доме: шлепки и пряники в одну кучу.

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